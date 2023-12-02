Украшение Риги к Рождеству и Новому году обошлось примерно в 600 000 евро, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

В этом году не менее 200 000 евро из этой суммы было потрачено на новые украшения. До этого в течение семи или восьми лет для города не закупались новые украшения.

Визуальное оформление рождественской кампании в Риге в этом году создавала иллюстратор детских книг Анете Баяре-Бабчука.

"Идея визуального ряда основана на представлении о Рождестве как о времени возвращения света. Свет возвращается в прямом смысле — дни снова становятся длиннее, зажигаются свечи и устанавливаются световые украшения", — говорит художница.

Главные елки города на Ратушной и Домской площадях были выбраны в Гауйском лесничестве в Юдажи. Возраст выбранных деревьев составляет около 30 лет, высота — около 15 метров.

В этом году елка на Ратушной площади украшена в золотых тонах с подарками, звездами и снежинками, а елка на Домской площади — изображениями зимних птиц.

Всего в культурных центрах, парках и скверах города будет украшено 18 елок, установленных и украшенных муниципалитетом, елки будут находиться еще в 19 местах в микрорайонах.

Рижские бульвары и парки, тихий центр города и Вецрига будут подсвечиваться с первого адвента до февраля.

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