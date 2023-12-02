Депутаты коалиции подали поправки к закону об обороте продовольствия, которые обязывают магазины указывать страну-производителя продуктов питания на ценнике или на самом продукте в виде флага этой страны.

В аннотации к законопроекту говорится, что такие поправки необходимы, "чтобы потребитель мог легко, удобно и ясно определить страну происхождения пищевого продукта".

По мнению авторов поправки, потребителей часто вводят в заблуждение относительно истинной страны происхождения различных продуктов питания, поэтому коалиция считает, что такое требование повысит осведомленность потребителей, что позволит им принимать решения, основываясь на личных ценностях и приоритетах.

"Происхождение продуктов питания особенно важно в нынешней геополитической ситуации, когда значительная часть населения Латвии не хочет поддерживать страны-агрессоры и их продукцию или хочет поддержать другую страну, в том числе Латвию", — заявили депутаты коалиции.

Ожидается, что правила вступят в силу 1 мая следующего года.

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