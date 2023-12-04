Не стоит забывать, что за независимость Латвии плечом к плечу боролись и латыши, и русские, и представители других национальностей — и не стоит выискивать нелояльных, они себя уже проявили. Власти должны создавать у общества ощущение защищенности, заявила в интервью передаче Nra.lv sarunas Линда Мурниеце, которая в свое время была министром обороны и министром внутренних дел Латвии, а теперь занимается предпринимательством.

Она напомнила, что в 1991 году, защищая Министерство внутренних дел, погибли русские милиционеры.

"Мы, люди разных национальностей, живем в одной стране и крепко связаны друг с другом, поэтому не надо выискивать и противопоставлять лояльных и нелояльных", — считает экс-министр.

Она отметила, что нужно говорить не только о том, что НАТО нас защитит, но и о том, что мы сами можем защищаться. По ее мнению, важно, чтобы люди знали, что нужно делать в час Х, а люди знают максимум то, что нужно класть в "тревожный чемоданчик". За 20 лет, считает она, можно было бы привести в порядок места, которые могут служить бомбоубежищами, а Рижская дума решила осмотреть такие места только сейчас.

В латвийской политике, считает Мурниеце, происходят взаимные обиды и поиск компромиссов, чтобы удержать правительство в таком положении, в котором оно находится, и это не ведет к активным действиям. Она сравнила действия политиков с тушением пожара — при том, что они не думают о долгосрочных перспективах и, по ее мнению, потеряли связь с реальностью и погрязли в бюрократии.

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