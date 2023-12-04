Бюджетно-финансовая комиссия Сейма отказалась от адресной поддержки тех заемщиков, которые сильнее страдают от повышения процентных ставок по кредитам. Теперь решено, что скидки на процентную ставку будут применяться практически ко всем заемщикам, сообщает программа de facto на Латвийском телевидении (LTV).

Дискуссии о том, как взыскать больше денег с внушительной прибыли банков, велись всю осень. Новый вариант предусматривает, что в следующем году банки должны перечислить определенную сумму денег в виде пошлины Службе государственных доходов (VID), которая затем будет перечислять эти деньги заемщикам как помощь.

С банков могут взыскать 90 миллионов евро

Прежде чем ввести новую пошлину для банков, политики в последний момент пытались договориться с ними о другом решении, но переговоры провалились. Как подтвердили программе несколько источников, в неформальных переговорах представители правительства предложили крупнейшим кредитным учреждениям Латвии компромисс — добровольно внести в бюджет сумму в размере 1,5% кредитного портфеля. Однако договориться об этом не удалось, поэтому депутаты предложат более высокую пошлину — 2%.

Как подсчитал председатель бюджетно-финансовой комиссии Янис Рейрс ("Новое Единство"). который сам в переговорах не участвовал, пошлина обойдется банкам в 90 миллионов евро. Если соглашения удалось бы достигнуть, сумма была бы меньше — 60-70 миллионов.

Представитель Ассоциации финансовой отрасли, юрист Эдгар Пастарс не хочет углубляться в подробности переговоров, но говорит, что срыв произошел по техническим причинам: "Причиной того, что мы не договорились, были не фундаментальные противоречия — я скорее сказал бы, что не хватило времени, и многие технические вопросы не удалось уладить на этом этапе так, чтобы мы могли считать это соглашением".

Банки возражают против новой пошлины

В длительных закулисных переговорах банки настаивали на том, что правильнее было бы использовать действующий налоговый режим, а не вводить новую пошлину. Например, собрать средства за счет налога на прибыль предприятий, так как банки выплатят в следующем году более высокие дивиденды, говорит Пастарс.

С другой стороны, переговорщики со стороны правительства не были уверены, что банки действительно заплатят больше налогов с дивидендов.

"Я думаю, для банков было бы очень мудро согласиться и продемонстрировать обществу этот жест солидарности и доброй воли, но они решили этого не делать. Следовательно, мы как законодатель имеем право действовать", — сказал заместитель председателя бюджетно-финансовой комиссии Андрис Шуваев ("Прогрессивные").

Поддержку получат почти все

Новый вариант пошлины, который бюджетная комиссия поддержала в четверг, обеспечивает поддержку почти всем заемщикам. Единственное условие — остаток кредита не может превышать 250 тысяч евро.

Если еще осенью депутаты долго обсуждали, как сделать поддержку адресной для семей, которые в ней больше нуждаются, то теперь помогать решено и тем, кто справляется с кредитными платежами, и даже тем, кто взял кредиты в октябре, когда процентные ставки были уже заоблачно высоки.

По словам Рейрса, поддержку получат более 120 тысяч ипотечных заемщиков. Дело в том, что при таком большом объем данных VID не в состоянии определить адресные группы для поддержки.

"Почему мы удивляемся, что в стране такой рост зарплат — 11%? А предприниматели рассказывают, что к ним приходят сотрудники и говорят: "Мы не можем платить ипотечный кредит, увеличь нам зарплату". И это приходится делать. Этот законопроект снимет напряжение именно у тех людей, которые экономически активны, которые решили со всей своей семьей закрепиться в Латвии, купив тут недвижимость", — сказал Рейрс, мотивируя необходимость поддержать почти всех.

Писать заявление в банк не надо

Шуваев уточнил, что в новом варианте заемщику не надо писать заявление в банк. VID просто будет перечислять ему деньги раз в квартал, то есть первую выплату заемщики получат в конце апреля.

Поправки предусматривают 30-процентную скидку с процентной ставки по кредиту, но не более двух процентных пунктов.

Представитель банков Пастарс считает перевод денег через налоговую службу "гораздо более разумным" решением, но сомневается, что такая поддержка нужна всем.

"Цель — популистская, и тут дело в том, что адресная поддержка никому не интересна. Вот почему на столе оказался именно этот вариант, средний между фантазиями, объективной реальностью и меньшим вредом. Согласны ли мы с ним по сути? Нет. Лучше ли он технически? Да", — сказал Пастарс.

Поддержка вводится сроком на год

Новый вариант устраивает не всех и в Сейме. Депутат Национального объединения Артур Бутанс напомнил, что первоначально планировалась более значительная скидка на процентные ставки для заемщиков: "Сейчас мы предлагаем раздавать всем вертолетные деньги, но меньше. Это главное изменение. Я не против того, чтобы давать всем, потому что я считаю ставку Euribor необоснованной, но меня больше волнует то, что размер поддержки уменьшен".

Сейм планирует принять поправки о защите заемщиков в окончательном чтении. Поддержка будет действовать в течение одного года.

Пока коммерческие банки не дают однозначного ответа на вопрос, будут ли они оспаривать введение пошлины в суде.

По данным Ассоциации финансовой отрасли, ипотечные кредиты в Латвии платят примерно 124 тысяч человек, что составляет около 14% общей численности населения. У 72% заемщиков ежемесячные платежи по кредиту увеличились не более чем на 100 евро. По данным банков, только 0,5% клиентов не справляются со своими кредитными обязательствами.

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