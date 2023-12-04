Восемь латвийских городов — Даугавпилс, Елгава, Екабпилс, Юрмала, Резекне, Рига, Валмиера и Вентспилс — до конца этого года купят в общей сложности 39 автобусов, дружественных к окружающей среде, сообщает Министерство сообщения.

Ранее эти города уже купили на 44,9 миллиона евро 106 экологичных автобусов при поддержке Европейского Фонда когезии.

Каждый второй автобус, купленный при поддержке этого фонда — электроавтобус. Некоторые автобусы работают также на сжиженном природном газе или имеют двойную систему двигателей — дизельную и электрическую.

Благодаря деньгам еврофонда были полностью обновлены автобусные парки Валмиеры и Екабпилса

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