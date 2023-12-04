Через латвийские пункты пограничного контроля за 11 месяцев этого года в Европейский союз ввезено 382 808 тонн прровольственного зеррна их России, из них только в ноября ввезено 61 894 тонны, сообщила агентству LETA директор Департамента пограничного контроля Продовольственно-ветеринарной службы Ивета Шице-Треде.

"На данный момент ни законодательство ЕС, ни латвийское законодательство не ограничивают импорт продуктов питания, в том числе зерновых, из России", — сказала Шице-Треде.

При этом она отметила, что на границе проводится обычный контроль грузов, несоответствующих грузов обнаружено не было.

Шице-Треде также добавила, что у Продовольственно-ветеринарной службы нет информации о том, какой объем импортированных зерновых продуктов остался в Латвии, а какой — вывезен дальше в другие страны ЕС.

В связи с возникшими подозрениями относительно поступления российского зерна в ЕС через Латвию уже высказался министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас. По его словам, российское зерно перемещается транзитом и не доходит до Литвы. Министр земледелия Литвы считает, что правительству Латвии следует действовать.

Глава Литовской ассоциации производителей зерновых Аушрис Мацияускас призвал ужесточить контроль на латвийско-литовской границе, чтобы предотвратить ввоз зерновых из России в Литву.

"Зерно из России везут по железной дороге, и его очень легко контролировать, потому что это видно в декларациях. Я проверил, и определенно есть опасения, не дошло ли латвийское зерно [российское зерно из Латвии] до наших портов, однако такой информации нет, и в порту подтвердили, что латвийского зерна там нет", — сказал Навицкас Литовскому общественному радио.

В то же время Мацияускас отметил, что из России в Латвию импортировано около миллиона тонн зерновых.

"Шокирует то, что Латвия, а возможно, и другие соседние страны, поскольку об этом никто не знает из-за отсутствия контроля, импортируют зерно из страны-агрессора", — заявил глава Литовской ассоциации производителей зерна.

Он выразил убеждение, что необходимо усилить контроль на латвийско-литовской границе и обеспечить, чтобы российское зерно не попадало в Литву.

"Понятно, что ни нам, ни латвийскому правительству не нравится, что это происходит, но вопрос в том, почему латвийское правительство бездействует", — риторически задал вопрос литовский министр сельского хозяйства.

Как уже сообщалось, что министр сельского хозяйства Армандс Краузе (Союз "зеленых" и крестьян) инициировал обсуждение в Совете сельского хозяйства и рыболовства ЕС запрета ввоза российской сельхозпродукции в ЕС. Его инициативу поддержал и президент Эдгар Ринкевич.

По мнению Краузе, следует предусмотреть запрет на ввоз российского зерна в страны ЕС, но сохранить транзитные возможности российского зерна в третьи страны, чтобы не оказать негативного влияния на глобальную продовольственную безопасность.

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