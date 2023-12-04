Важно, чтобы университеты больше сотрудничали с крупными предприятиямми государственного капитала, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

По ее мнению, если наука и промышленность будут "развиваться во взаимодействии", то вероятность того, что молодые таланты останутся работать в Латвии, выше.

Глава правительства напомнила, что в бюджете следующего года увеличено финансирование высшего образования и науки, а также выделены средства на стартап-экосистему и усиление STEM-образования. В то же время необходимо найти новые решения для привлечения средств из фондов Европейского Союза и дальнейших инвестиций в исследования и разработки.

Ректор Рижского технического университета (РТУ) Талис Юхна также подчеркнул необходимость развития более тесного сотрудничества между научными университетами и промышленностью, особо подчеркнув необходимость содействия развитию человеческого капитала. Он убежден, что увеличение числа докторантов, в том числе докторантов в сфере индустрии, будет полезно как для науки, так и для бизнеса с высокой добавленной стоимостью. В свою очередь, чтобы иностранные компании могли инвестировать в развитие инновационных и наукоемких компаний, необходима государственная поддержка.

Как сообщили агентству LETA в РТУ, в минувшую пятницу Эвика Силиня посетила университет и встретилась с ректором Талисом Юхной, представителями руководства РТУ, учеными и партнерами по сотрудничеству. Ранее РТУ посетил и президент Эдгар Ринкевич.

Посетив лаборатории РТУ и ознакомившись с текущими исследованиями, а также важными планами развития, Силиня отметила, что РТУ может гордиться отличными исследованиями, инновациями и внедрением научных достижений на практике.

"РТУ поставил перед собой понятную и правильную цель — войти в число 500 лучших университетов мира. Именно поэтому обучение в университете происходит вместе с исследованиями, очень важно то, что РТУ тесно сотрудничает с частным сектором — компаниями и экосистемой новых предприятий", — сказала Силиня.

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