За неубранный снег на парковках и остановках общественного транспорта оштрафованы ответственные предприятия, сообщает LETA.

Исполнительный директор Риги Янис Ланге заявил на пресс-конференции, что улицы и тротуары во время снегопадов убирались удовлетворительно, а к предприятиям, ответственным за уборку на парковках и остановках общественного транспорта, есть претензии.

Департамент окружающей среды и мобильности Рижской думы и муниципальное предприятие Rīgas satiksme фиксировали места, где не был убран снег, и ответственные за эти места предприятия были оштрафованы.

По словам Ланге, есть проблемы с уборкой улиц третьей категории важности, на которых вдоль проезжей части припаркованы автомобили. Они мешают уборке снега. Водители обязаны убирать снег вокруг своих машин, если машина припаркована дольше, чем три дня. Муниципальная полиция будет интенсивнее выносить предупреждения нарушающим это правило водителям.

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