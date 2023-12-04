В этом году Сейм не будет рассматривать и утверждать государственный бюджет ночью, заявила на пресс-конференции после собрания коалиционных партий премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

Премьер заявила, что бюджет планируется рассматривать до 21:00, однако, если станет ясно, что дебаты подходят к концу, заседание может продолжиться. Силиня подчеркнула, что необходимо сделать все возможное, чтобы "дебаты были содержательными и завершились в нормальное время".

В то же время премьер-министр заявил, что одного дня для рассмотрения бюджета в Сейме может быть недостаточно.

Предполагается, что Сейм будет рассматривать — вернее, возможно, только начнет рассматривать — госбюджет-2024 в этот четверг, 7 декабря. Прогнозируя, что обсудить все предложения за один день не удастся, Сейм мог бы собраться на продолжение заседания и в пятницу, 8 декабря. Если дебаты потребуют более двух дней, то депутаты будут готовы работать и в праздничные дни — в субботу, 9 декабря, а возможно, и в воскресенье, 10 декабря.

Заседания в эти дни могут продолжаться с 9.00 до 21.00. Это время было выбрано для того, чтобы не повторять практику предыдущего правительства и не продолжать рассмотрение бюджета после полуночи. Если к 21.00 будет небольшое количество нерассмотренных предложений, то депутаты смогут договориться о разумном продлении срока.

Правительство поддержало проект госбюджета на 2024 год и структуру бюджета на 2024, 2025 и 2026 годы, в которых доходы консолидированного госбюджета на следующий год запланированы в размере 14,486 млрд евро, а расходы — запланированы в размере 16,212 млрд евро.

Общие доходы сектора государственного управления, охватывающего всю административную структуру государства и муниципалитетов, а также учреждений социального страхования, запланированы на следующий год в размере 17,8 млрд евро, а расходы — в размере 19,1 млрд евро. миллиард евро. Таким образом, в 2024 году дефицит бюджета планируется составить 1,3 млрд евро, или 2,8% валового внутреннего продукта (ВВП).

Госдолг в следующем году прогнозируется на уровне 18,6 млрд евро, или 41% ВВП.

Тремя основными национальными приоритетами являются внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение.

По сравнению с бюджетом 2023 года запланированные доходы госбюджета в 2024 году планируются на 1,763 миллиарда евро выше. С другой стороны, расходы госбюджета в 2024 году запланированы на 1,538 миллиарда евро выше, чем в законе о госбюджете на 2023 год.

Доходы, запланированные в основном бюджете, составят 10,016 миллиарда евро, а расходы — 12,148 миллиарда евро. С другой стороны, в специальном бюджете доходы запланированы в размере 4,761 миллиарда евро, а расходы — в размере 4,356 миллиарда евро.

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