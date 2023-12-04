Врач Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) требует 8 тысяч евро компенсации за ущерб, причиненный нападением родственника пациента, сообщает Латвийское телевидение.

Адвокат врача Янис Давидович сообщил, что его клиент также просит переквалифицировать дело о нападении из процесса об административном правонарушении в уголовный процесс. Поскольку на врача было совершено нападение на рабочем месте при исполнении служебных обязанностей и телесные повреждения были причинены умышленно. Адвокат пострадавшего врача при поддержке больницы обратится в полицию с просьбой переквалифицировать процесс.

Представитель Госполиции сообщил в программе, что потерпевшему назначена экспертиза, ожидаются ее результаты. В случае, если телесные повреждения окажутся более серьезными, будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как уже сообщало агентство LETA, Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении по факту нападения родственника пациента на врача RAKUS.

Процесс возбужден по факту возможного причинения легких телесных повреждений. За такое правонарушение законом предусмотрен штраф от 210 до 500 евро, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Родственник пациента, несогласный с решением консилиума врачей относительно смерти мозга пациента, нанес телесные повреждения врачу реанимации Восточной больницы.

Представитель Восточной больницы Илга Намниеце сообщила агентству LETA, что пациент был доставлен в медицинское учреждение после длительных реанимационных мероприятий. С ним были продолжены медицинские мероприятия, а затем проведены все предусмотренные нормативной базой диагностические обследования и консультации врачей, в том числе для начала протокола смерти мозга.

Проявляя агрессивное несогласие с данным решением консилиума врачей, родственники пациента различными способами нарушали работу реанимации, в результате чего один из них напал на врача. Врач получил травму и не смог работать, ночью врачу стало хуже, и его доставили в больницу.

Случаи, когда пациенты проявляют агрессию по отношению к лечебно-профилактическому персоналу больницы или другим работникам, нередки, но нанесение телесных повреждений врачу, выполняющему свои трудовые обязанности, считается чрезвычайной ситуацией, признает Намниеце.

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