Последние данные мониторинга сточных вод показывают, что новый тип Covid-19 BA.2.86 Pirola появился и в Латвии, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Как говорится в сообщении SPKC, наблюдается рост заболеваемости Covid-19. Число людей, инфицированных Covid-19, увеличивается, поэтому растет и количество тестов, проводимых в больницах. Также очевидно, что среди стационарных больных увеличивается число больных с тяжелым течением заболевания.

Чтобы обезопасить себя от развития серьезного заболевания, SPKC призывает жителей, особенно входящих в группу риска, пройти вакцинацию. Гражданам доступны вакцины Comirnaty Omicron XBB.1.5 ВioNTech Pfizer, адаптированные к распространенному подвиду "Омикрон".

Существующие вакцины также достаточно эффективны против штамма Pirola.

В SPKC поясняют, что сезонную вакцинацию от инфекции Covid-19 рекомендуется проводить вовремя. Наиболее подходящим временем будет период с сентября по декабрь, однако вакцинацию можно провести и позже, даже несмотря на то, что заболеваемость Covid-19 уже выросла еще больше. Важно, чтобы вакцина вовремя усилила защиту организма от тяжелого течения заболевания, поэтому не следует откладывать вакцинацию до тех пор, пока заболевание не станет обширным и высока вероятность контакта с вирусом.

Одну дозу вакцины следует ввести не менее чем через 12 месяцев после предыдущей дозы вакцины. Однако если человеку 65 лет и старше, но он имеет несколько хронических заболеваний, интервал от предыдущей вакцинации от Covid-19 также может быть короче — шесть месяцев.

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