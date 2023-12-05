Rīgas satiksme расследует аварию, в результате которой во вторник утром сошел с рельсов вагон трамвая № 1 и пострадали два пассажира, сообщила агентству LETA пресс-секретарь предприятия Байба Барташевича-Фелдмане.

Сегодня утром в Риге 1-й трамвай курсировал по сокращенному маршруту "Иманта — 45-я средняя школа".

Барташевича-Фелдмане рассказала, что в результате аварии последний вагон трамвая сошел с рельсов и зацепился за столб. В Государственной полиции сообщили, что авария произошла около 7.40 утра на улице Ропажу.

В результате аварии пострадали два человека, один из которых был доставлен в медицинское учреждение. Движение трамваев по маршруту было восстановлено около 10.30.

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