Сегодня утром в Риге 1-й трамвай курсировал по сокращенному маршруту "Иманта — 45-я средняя школа".
Барташевича-Фелдмане рассказала, что в результате аварии последний вагон трамвая сошел с рельсов и зацепился за столб. В Государственной полиции сообщили, что авария произошла около 7.40 утра на улице Ропажу.
В результате аварии пострадали два человека, один из которых был доставлен в медицинское учреждение. Движение трамваев по маршруту было восстановлено около 10.30.
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