За четыре года успеваемость латвийских школьников в области математики и чтения снизилась, по естественным наукам — повысилась. Об этом свидетельствуют первые результаты Международной программы оценки школьников PISA 2022 Организации экономического сотрудничества и развития (OECD, ОЭСР), сообщает агентство LETA.

Основное внимание в исследовательском цикле 2022 года уделялось математике. В ходе исследования оценивалась математическая компетентность учащихся, или способность мыслить и формулировать математически, использовать и интерпретировать математические задачи в различных жизненных ситуациях.

Первые результаты исследования показывают, что математическая компетентность латвийских школьников в исследовании 2022 года снизилась на 13 баллов по сравнению с результатом 2018 года. В этом году средняя успеваемость школьников в этой сфере оценена в 483 балла. Достижения латвийских школьников "статистически существенно выше" среднего уровня стран ОЭСР — 472 балла, и в то же время они "существенно не отличаются" от средних достижений учащихся Великобритании, Польши, Австрии, Австралии, Чехии, Словении, Финляндии, Швеции и Новой Зеландии.

Самая высокая средняя успеваемость по математике у школьников Сингапура — ​​575 баллов. Выше 500 баллов также была оценена успеваемость студентов Макао, Тайваня, Гонконга, Японии, Кореи, Эстонии и Швейцарии.

Средняя успеваемость латвийских школьников по естественным наукам оценивается в 494 балла, что выше среднего уровня стран ОЭСР — 485 баллов.

Исследователи отмечают, что естественнонаучная компетентность латвийских школьников в последних трех циклах программы соответствовала группе стран, достижения которых существенно не отличались от среднего уровня стран ОЭСР. Между тем, в 2022 году увеличение средних достижений на семь баллов "потверждает в долгосрочной перспективе хороший и стабильный уровень качества естественнонаучных знаний" на завершающем этапе базового образования. 16,5% латвийских школьников показали низкую успеваемость по естественным наукам, что ниже среднего показателя по ОЭСР — 24%.

В свою очередь, средние достижения латвийских школьников по чтению соответствуют среднему уровню результатов стран ОЭСР — 475 баллов. По сравнению с 2018 годом результат упал на четыре пункта, а в странах ОЭСР — на 16 пунктов. Со времени исследования 2009 года показатель успеваемости латвийских школьников практически не изменился. В то же время количество учащихся с высокими достижениями в чтении в Латвии ниже, чем в среднем по странам ОЭСР — 4,2%, тогда как средний показатель по странам ОЭСР составляет 7,2%.

Средние достижения учащихся Латвии не отличаются от средних достижений учащихся Италии, Австрии, Германии, Бельгии, Португалии, Норвегии, Хорватии, Испании, Франции, Израиля, Венгрии и Литвы.

Исследование проводилось в 2022 году в 37 странах ОЭСР и 44 странах-партнерах организации. В общей сложности в нем приняли участие около 690 000 15-летних учащихся, представляющих примерно 29 миллионов их сверстников в школах 81 страны.

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