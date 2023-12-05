Построенное в советское время здание Латвийского телевидения (LTV) на Закюсале — это и важный элемент в силуэте Риги, и стратегический объект государственного значения, но здание очень запущено и с годами все больше превращается в символ неспособности политиков принимать решения. На его реконструкцию потребуется не менее 66 миллионов евро, пишет портал LSM.lv.

Концепция объединенного общественного СМИ предусматривает четыре варианта будущего использования здания, но окончательное политическое решение об объединении LTV и Латвийского радио пока не принято.

Строительство 22-этажного здания Латвийского телевидения на Закюсале началось в 1979 году, главный архитектор — Андрис Пурвиньш. В 1984 году завершено строительство 370-метровой телебашни, а в 1986 году было готово и здание LTV, и, не дожидаясь его ввода в эксплуатацию, в декабре 1985 года уже состоялась первая прямая трансляция из новой большой телестудии. Это был концерт "Mikrofona aptauja".

Изначально рядом со зданием телевидения планировалось построить и здание радио, еще выше, но его так и не построили, а Латвийское радио до сих пор находится на Домской площади.

Последний раз здание LTV технически обследовалось в 2017 году. В строительных конструкциях не было обнаружено существенных дефектов и повреждений, представляющих угрозу его эксплуатационной безопасности здания. Также был сделан вывод, что фундамент и цоколь обеспечивают ему достаточную несущую способность.

При этом износ здания, то есть ухудшение его состояния по сравнению с новым, был оценен для конструкций здания в 35%, а для инженерных коммуникаций даже в 60%.

Что именно устарело и изношено? Вот несколько примеров:

Системы теплоотдачи находятся в технически неудовлетворительном состоянии. Старые стальные конвекторы не обеспечивают регулирования температуры, а также желаемого уровня комфорта в помещениях;

Внутренние инженерные сети, водоснабжение и канализация находятся в неудовлетворительном состоянии;

Общее техническое состояние системы вентиляции неудовлетворительное, эффективность низкая;

В окнах и дверях остекленных фасадов есть щели по створкам и раме, что приводит к повышенным теплопотерям в здании;

Лифтовое оборудование устарело. Лифты работают, но нельзя исключать повреждение основного оборудования (двигателей, генераторов, микросхем), ремонт которых будет невозможен из-за их возраста;

Незакрепленные листы декоративной облицовки.



"Тут так, довольно неряшливо, но так не первый год, и к этому привыкаешь", — говорит председатель правления LTV Ивар Приеде.

"В подвале еще хуже. Трубы ржавые, держатся на честном слове. Выключатели 1985 года", — продолжает тему Нормунд Бекерис, руководитель отдела электроснабжения LTV.

Людям, работающим в здании LTV, нравится вид из окна и зелень вокруг, и арендная плата тут не такая высокая, как в других местах. Правда, ночью страшно и в целях безопасности лучше не пользоваться лифтами. Свое мнение у журналиста Андрея Волмарса, который вспоминает, как уютно было в старом здании телевидения в Агенскалнсе и как неуютно тут, на Закюсале: "Здесь каждый живет, образно говоря, в своем кабинете. Мы редко встречаемся, разве что в лифте. Единственное место встречи — кафе (..) Ничего хорошего сказать не могу".

Дочь архитектора: наследие отца запущено



Еще более критична дочь главного архитектора здания — Даце Вулфа, которая в последний раз была здесь около 10 лет назад, чтобы обсудить, что делать со зданием. Вулфа считает, что все, что руководство телевидения делает в здании, должно согласовываться с ней как с наследницей проекта, а LTV считает иначе и рекомендует Вулфе обращаться в суд.

"Я бы не клеила такую ​​чушь на дверях лифта, вы сами себе такую ​​среду создаете. Ну грустно, грустно, что вы сами ее так украшаете. Кто это решает клеить на лифтах такую ерунду? Вы правда думаете, что это красиво?" — не скрывала своего возмущения дочь архитектора.

На другом этаже находится картина недавно умершего латышского художника Ивара Муйжулиса. "Эта картина сейчас в три раза дороже, чем месяц назад. Вы понимаете, что у вас столько предметов искусства, которые вы вообще не умеете оценивать и ценить?" — сказала Вулфа.

По ее мнению, наследие ее отца запущено и почти уничтожено. "Мне очень не нравится, что такое фойе считают работой моего отца. Я категорически не согласна с этими нововведениями — ни с мебельными решениями, ни с этими замечательными постерамив на стенах. Рядом с гранитными полами, с художественным металлическим потолком, очень ценными лампами, ценными деталями интерьера, извините, светильники, как в спальне. Кто принимает такие решения?"

Минимум 66 миллионов на реконструкцию



В настоящее время одним из крупнейших запланированных капиталовложений является модернизация вентиляционной системы, которая обойдется примерно в 600 тысяч евро. "Потребление электроэнергии будет меньше. Тут есть оборудование, которому 50 лет", — сказал Приеде.

В целом из примерно 26 миллионов евро бюджета телевидения, состоящего в основном из госдотации, но включающего и деньги арендаторов, на содержание здания планируется потратить 1,8 миллиона евро, то есть 7%. Для сравнения, на Латвийском радио это около 3%.

Хотя здание LTV слишком велико для коллектива из примерно 500 человек, телевидению нужно гораздо больше студий. "Это здание 1980-х годов, тогда были другие потребности, количество сотрудников заложено гораздо больше, но производственные мощности на уровне студий были меньше", — говорит Приеде.

В целом перепланировка и реконструкция здания, со строительством необходимых студий и, например, современной парковки в подвале обойдется как минимум в 66 миллионов евро. Такую смету составило ​​архитектурное бюро ER3 по заказу Совета по общественным электронным СМИ (SEPLP), но, как отмечает архитектор Элина Рожалапа, это было еще до войны в Украине, соответственно, теперь затраты значительно возросли. Кроме того, в эту сумму не включены расходы на оборудование, технологии.

Одним словом, арифметика проста — чтобы получить эту сумму, учитывая нынешний бюджет Латвийского телевидения, его пришлось бы закрыть на три года.

Четыре возможных решения



Что же делать с этим огромным и запущенным зданием? Латвийские политики решают этот вопрос с 2005 года — уже тогда было признано, что существующее здание не совсем подходит для телевидения. После экономического кризиса в 2012 году правительство Валдаса Домбровскиса снова взялось за этот вопрос, но тогда акцент ставился уже не на новом здании, а на юридическом объединении Латвийского радио и LTV. Прошло 11 лет, а вопрос все еще решается. На этой неделе решение об объединении общественных СМИ планируется принять во втором чтении.

Объединение означает, что управление двумя СМИ будет единое, и бюджет тоже единый, причем он увеличится. В 2027 году его планируется приблизить к среднему показателю по Европе — 0,16% валового внутреннего продукта (ВВП), то есть увеличить до 54,8 миллиона евро.

Что касается здания, то SEPLP предлагает четыре возможных варианта:

Оба СМИ остаются там, где они сейчас. Это означает крупные инвестиции в здание телевидения, не менее 66 миллионов евро.

Строительство нового здания. По расчетам ER3, это обойдется примерно в 150 миллионов евро.

Латвийское радио переезжает с Домской площади в здание на Закюсале, которое требует огромных инвестиций.

Строится новое здание телевидения, в котором частично находится и Латвийское радио, но радио в основном остается на Домской площади. Снова новостройка и более 150 миллионов евро.



"В идеале, лучше всего было бы совершенно новое, единое здание, в котором при проектировании можно предусмотреть все, что необходимо для теле-, радио- и интернет-версий", — считает руководитель SEPLP Янис Сикснис.

Первый вопрос — где взять деньги, а второй, за который постоянно цепляется процесс объединения — захочет ли коллектив Латвийского радио, насчитывающий примерно 300 человек, покинуть свое здание на Домской площади.

По словам радиоведущего Айдиса Томсонса, те, кто принимает решения, должны понимать, почему для Латвийского радио столь важно его географическое положение. От Домской площади до Сейма — минута ходьбы, до Министерства финансов — полминуты, Рижская дума и Рижский замок тоже на расстоянии вытянутой руки. "Радио работает с оперативной информацией, в отличие от большинства других СМИ, для которых она не столь важна", — пояснил Томсонс.

С этим согласен и Сикснис: Домская площадь — чрезвычайно ценное место, поэтому стоило бы рассмотреть другой вариант: "Новое здание обязательно строить для Латвийского телевидения и там запланировать крыло или часть, куда частично переедет Латвийское радио".

Следует отметить, что радио вложило в свое здание на Домской площади немалые деньги, включая замену исторических окон стоимостью около 1 миллиона евро. "А больше всего нам не нравится, что окончательное решение об объединении СМИ все еще не принято", — признается Сикснис.

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