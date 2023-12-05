Во вторник, 5 декабря, правительство поддержало перераспределение 200 миллионов евро на укрепление потенциала противовоздушной обороны Латвии.

Уже сообщалось, что в период с 2023 по 2027 годы Латвия будет ежегодно вкладывать дополнительные 200 миллионов евро в укрепление и наращивание обороноспособности страны, тем самым поддерживая евроатлантический курс внешней политики и укрепляя безопасность Латвии в меняющейся геополитической ситуации. В общей сложности в ближайшие пять лет Латвия направит на эти цели один миллиард евро.

30 ноября Министерство обороны подписало соглашение о поставках с немецкой компанией Diehl Defence на покупку системы противовоздушной обороны среднего действия IRIS-T.

Подписав контракт на поставку около 600 миллионов евро, Латвия получит все необходимое оборудование для эффективной работы систем IRIS-T, которые обеспечат внедрение в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны. Планируется, что Diehl Defence начнет поставки систем ПВО среднего действия в 2026 году.

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