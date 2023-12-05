С 28 ноября по 4 декабря Рижская муниципальная полиция (РМП) зафиксировала более 300 нарушений в процессе очистки тротуаров и крыш зданий от снега и льда, сообщили в самоуправлении.

В общей сложности РМП провела 306 проверок, отреагировав на полученные вызовы.

Было установлено, что в 165 случаях в столице не проводилась уборка снега и льда, а в 132 случаях не осуществлялась посыпка тротуаров противоскользящими материалами.

В 87 случаях не проводилась уборка снега и льда с крыш, кроме того, зафиксировано столько же случаев, когда с крыш не были сбиты сосульки.

Также поступила информация о 34 случаях, в которых люди получили травмы. В двух случаях травмы были получены в результате сползшего с крыш снега или льда. В остальных случаях травмирование произошло в результате падения на скользких улицах.

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