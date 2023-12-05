Если бы страны Балтии запретили транзит зерна, лишь этим невозможно было бы ограничить финансирование войны России, поэтому Латвия выступает за общую позицию Европейского союза (ЕС), заявил во вторник на пресс-конференции президент Латвии Эдгар Ринкевич, который встретился в Рижском замке с председателем Сейма Дайгой Миериней.

Ринкевич отметил, что дискуссия о применении санкций ЕС на зерно, минеральные удобрения, медикаменты, продовольствие ведется давно. Президент напомнил о временах, когда он исполнял обязанности министра иностранных дел. Тогда страны ЕС были далеки от консенсуса, значительная часть коллег из стран ЕС подчеркивала, что необходимо учитывать продовольственную проблематику на Глобальном Юге и дальнейшие отношения ЕС со странами Латинской Америки, Африки и Азии.

"Товары этой категории — продукты питания, зерно, минеральные удобрения, медикаменты — не были включены в санкционные списки в том числе для того, чтобы добиться осуждения российской агрессии против Украины как на заседаниях Генассамблеи ООН, так и в Совете безопасности ООН", — пояснил глава государства.

По словам Ринкевича, велика вероятность того, что с российской стороны транзитом ввозится или экспортируется зерно, похищенное на оккупированных территориях Украины. Помня об этом аспекте, а также о показателях транзита зерна, экспорта, имеются все основания начать дискуссию, стоит ли включить в список подсанкционных товаров весь сегмент зерна или же лишь то зерно, которое, возможно, похищено в Украине.

Президент подчеркнул, что этот вопрос следует поднимать не только министру земледелия, но и министру иностранных дел, а также его нужно обсудить на заседании Европейского совета. Ринкевич отметил, что премьер-министр Эвика Силиня обсудила эту тему с ответственными отраслевыми министрами. По мнению президента, есть определенные возможности усиления контроля, особенно за похищенным зерном, а также необходимо продолжение дискуссии со странами-единомышленницами, чтобы добиться определенных изменений в позиции ЕС.

Ринкевич подчеркнул, что в транзите зерна задействованы местные предприниматели. Он отметил, что это солидарная работа латвийского общества, государственных структур, в том числе предпринимателей, чтобы не допустить транзита, экспорта. По словам президента, на европейском уровне быстрого решения достичь не удастся, так как любая дискуссия о введении санкций до их реализации требует не дней, а недель и месяцев.

"Я бы предложил предпринимателям, которые этим занимаются, задуматься. Буду разговаривать с премьером, смотреть, что мы можем сделать на национальном и европейском уровнях. Однако это вопрос для всех нас, как для общества: стоят ли того деньги, получаемые таким путем?! Я понимаю экономическую проблематику, но мы как общество можем делать больше, а не ждать, когда это решит ЕС в Брюсселе или правительство в Риге", — сказал президент.

По его мнению, не менее важно добиться того, чтобы поток зерна, если он будет прекращен через Латвию, не шел через другие страны.

Как сообщалось, через латвийские пункты пограничного контроля за 11 месяцев этого года в ЕС было ввезено 382 808 тонн продовольственных зерновых из России, в том числе в ноябре ввезено 61 894 тонны, сообщила агентству LETA директор департамента пограничного контроля Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Ивета Шице-Треде.

"Сейчас ни нормативные акты Евросоюза, ни латвийские не ограничивают ввоз продуктов питания, в том числе зерновых, из России", — отметила Шице-Треде.

При этом она рассказала, что проводится обычный контроль пограничных грузов, который не выявил несоответствующих грузов. Шице-Треде также добавила, что ПВС не располагает информацией о том, какой объем из ввезенных зерновых продуктов остался в Латвии и какой транспортировался дальше в другие страны ЕС.

Между тем, в связи с прозвучавшими опасениями о поступлении российского зерна на рынки ЕС через Латвию министр сельского хозяйства Литвы Кястутис Навицкас заявил, что российское зерно перемещается транзитом и в Литву не попадает. Однако министр признал, что латвийскому правительству следует действовать.

Председатель Литовской ассоциации производителей зерна Аушрис Мацияускас призвал установить более строгий контроль на границе Латвии и Литвы, чтобы предотвратить попадание зерна из России в Литву.

"Зерно из России возится по железной дороге и его очень легко контролировать, так как это видно в декларациях. Я проверил и определенно есть опасения относительно того, не попало ли латвийское зерно [российское из Латвии] в наши порты, однако такой информации нет, и порт подтвердил, что там нет латвийского зерна", — сказал Навицкас Литовской общественной радиостанции.

Мацияускас в этой связи отметил, что из России в Латвию импортировано около миллиона тонн зерна.

"Шокирует то, что и Латвия, и, возможно, другие соседние страны, в связи с тем, что из-за отсутствия контроля об этом никто не знает, импортируют зерно из страны-агрессора", — заявил глава Литовской ассоциации производителей зерна.

Он выразил уверенность, что контроль на границе Латвии и Литвы следует усилить и обеспечить, чтобы российское зерно не попадало в Литву.

Как сообщалось ранее, министр земледелия Арманд Краузе в совете ЕС по сельскому и рыбному хозяйству предложил начать дискуссию о запрете на импорт российских сельскохозяйственных продуктов в ЕС.

По мнению Краузе, необходимо предусмотреть запрет на импорт российского зерна в страны ЕС, но сохранить возможности транзита российского зерна в третьи страны, чтобы не оказывать негативного влияния на глобальное продовольственное обеспечение.

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