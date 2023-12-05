Во вторник комиссия Сейма по образованию, культуре и науке поддержала предложенные президентом поправки к закону об образовании, призванные разрешить директорам школ из соображений безопасности проводить обыск в вещах учеников.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага призвала депутатов установить для законопроекта статус срочности, так как в латвийских школах "чуть ли не через день" происходят различные конфликтные ситуации, которые невозможно полноценно решать по причине недостатков в законодательстве, не позволяющем руководству школ действовать при констатации употребления в школе запрещенных веществ, торговли, насилия среди сверстников. Дискуссии об изменениях в законодательстве длятся несколько лет, но действия со стороны законодателя медлительны, считает Ванага.

Президент Латвийской ассоциации руководителей образования (ЛАРО) Рудолф Калванс призвал депутатов проявить доверие к руководителям учебных заведений и делегировать им право проверять вещи учащихся, но не делать такие проверки равноценными работе полиции. Если директору по каждой проверке придется писать акты осмотра и делать фотофиксации, то не останется времени на выполнение других рабочих обязанностей. Калванс призвал разработать такие нормы, которые возможно реализовать на практике.

Сейчас в Сейме находятся два законопроекта — предложения нескольких оппозиционных депутатов и президента страны. Согласно предложению депутатов, учреждение вправе проверять частные вещи школьника при наличии подозрений в недобросовестных действиях, иных угроз здоровью и жизни или же наличии запрещенных веществ или вещей.

Сегодня предложенная депутатами редакция законопроекта была отложена для проведения дальнейших дискуссий.

Президент в целях содействия безопасной обстановке в школах предлагает определить, что руководитель учебного заведения обязан оценить полученную информацию о насилии в отношении лица, вовлеченного в осуществление образовательного процесса, проинформировать учредителя образовательного учреждения и решать ситуацию в образовательном учреждении. В случаях обоснованных подозрений об угрозе применения насилия или в том, что у обучаемого лица находятся запрещенные или опасные вещества или предметы, руководитель образовательного учреждения имеет право провести проверку личных вещей обучаемого лица в его присутствии.

Вопрос о безопасности в образовательных учреждениях в очередной раз поднят после случаев насилия в отдельных образовательных учреждениях.

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