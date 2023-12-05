Послы стран Балтии в Варшаве выразили польским властям свое недовольство тем, что польские водители грузовиков блокируют движение грузового автотранспорта на польско-украинской границе, тем самым подрывая способность Украины продолжать войну с Россией.

В Министерстве иностранных дел Эстонии подтвердили, что этот вопрос неоднократно поднимался в отношениях с Польшей.

"В Варшаве состоялась встреча/демарш трех послов стран Балтии в Министерстве инфраструктуры Польши", — сказала пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас в ответ на вопрос ERR об отношении Эстонии к блокаде границы.



В дипломатии демарш означает обращение одного правительства к другому правительству с целью привлечь внимание к чему-либо, часто с предложениями принять конкретные меры.

"Мы уважаем право водителей грузовиков митинговать. Но, к сожалению, это привело к сложной ситуации, которая создает проблемы для других перевозчиков и дополнительные трудности для украинской экономики. Со своей стороны, мы поднимаем этот вопрос с Польшей и надеемся, что решение будет найдено в ближайшее время в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией", — добавила Кикас.

По ее словам, Эстония продолжит свои усилия по поиску решения с новым польским правительством.

"У министра иностранных дел Маргуса Цахкны состоялась беседа с бывшим министром иностранных дел Польши Йоханнесом Рау. Кроме того, в ближайшее время планируется визит нового министра иностранных дел Польши в Таллинн, где этот вопрос обязательно будет обсуждаться", — отметила Кикас.

Представитель эстонского МИД подтвердила, что вопрос блокады украинской границы обсуждался и на встрече Цахкны с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном в понедельник.

Польские дальнобойщики, которые видят конкурентов в своих украинских коллегах, предлагающих более низкие цены, с начала ноября блокируют основные пограничные переходы с Украиной. Они требуют восстановления порядка, при котором украинские грузовики могли въезжать в ЕС только на основании ограниченного числа специальных разрешений.

Эту систему отменили после начала российского вторжения в Украину. Польские водители утверждают, что украинцы предлагают свои услуги не только для перевозок между Украиной и ЕС, но и на внутреннем рынке Евросоюза. Тем не менее, организаторы протеста пропускают через границу легковые автомобили, гуманитарные и военные грузы. С 1 декабря к акции польских водителей присоединились и дальнобойщики в Словакии, которые заблокировали основной погранпереход между Словакией и Украиной.

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