Серьезных осадков в Латвии в среду не ожидается — лишь в некоторых частях страны выпадет небольшой снег, прогнозируют синоптики.

В некоторых местах будет светить солнце. Ветер юго-восточный, слабый или умеренный. Температура воздуха в середине дня составит -3..-8 градусов.

В Риге ожидается пасмурная погода, без особых осадков. При слабом юго-восточном ветре температура воздуха останется такой же, как и ночью — она будет колебаться в районе -5.

Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление поднялось до 1023-1027 гектопаскалей на уровне моря.

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