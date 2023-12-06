В некоторых местах будет светить солнце. Ветер юго-восточный, слабый или умеренный. Температура воздуха в середине дня составит -3..-8 градусов.
В Риге ожидается пасмурная погода, без особых осадков. При слабом юго-восточном ветре температура воздуха останется такой же, как и ночью — она будет колебаться в районе -5.
Погоду определяет антициклон. Атмосферное давление поднялось до 1023-1027 гектопаскалей на уровне моря.
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