В среду, 6 декабря, утром условия движения на главных дорогах лучше, чем в предыдущие дни этой недели, однако, согласно информации, собранной Latvijas valsts ceļi (LVC), по-прежнему много скользких участков.

Снег и лед затрудняют движение по основным и региональным дорогам страны в Курземе, Видземе, Латгале и в окрестностях Добеле. Однако следует отметить, что состояние дорожного покрытия может очень быстро измениться.

Скользкие участки посыпаются противоскользящим материалом. В целях улучшения условий движения сегодня утром в работах по содержанию дорог задействовано 63 единицы техники зимнего обслуживания Latvijas autoceļu uzturētājs.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасной дистанции.

О ситуации на дорогах можно сообщать, позвонивпо круглосуточному бесплатному информационному телефону 8000 5555.

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