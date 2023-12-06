Снег и лед затрудняют движение по основным и региональным дорогам страны в Курземе, Видземе, Латгале и в окрестностях Добеле. Однако следует отметить, что состояние дорожного покрытия может очень быстро измениться.
Скользкие участки посыпаются противоскользящим материалом. В целях улучшения условий движения сегодня утром в работах по содержанию дорог задействовано 63 единицы техники зимнего обслуживания Latvijas autoceļu uzturētājs.
Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасной дистанции.
О ситуации на дорогах можно сообщать, позвонивпо круглосуточному бесплатному информационному телефону 8000 5555.
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