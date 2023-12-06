В ближайшие несколько дней небо будет затянуто облаками. Во многих районах ожидается небольшой снег. Ветер слабый или умеренный с юго-востока.
Температура воздуха ожидается в основном в пределах -2…-10 градусов, на востоке до -14 градусов. Последний день недели будет самым холодным, с резким юго-восточным ветром.
В понедельник, 11 декабря, в Латвию придет циклон, возможны осадки в виде снега. На следующей неделе станет теплее, и по всей стране возможны оттепель и осадки. На дорогах участится гололедица.
Согласно текущему прогнозу "Global Forecast System", с приближением Рождества вернутся устойчивые морозы, и вся страна будет покрыта снегом.
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