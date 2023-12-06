До конца этой недели в Латвии сохранятся морозы, станет немного холоднее, а на следующей неделе возможна оттепель и более обильные осадки, свидетельствуют прогнозы погоды.

В ближайшие несколько дней небо будет затянуто облаками. Во многих районах ожидается небольшой снег. Ветер слабый или умеренный с юго-востока.

Температура воздуха ожидается в основном в пределах -2…-10 градусов, на востоке до -14 градусов. Последний день недели будет самым холодным, с резким юго-восточным ветром.

В понедельник, 11 декабря, в Латвию придет циклон, возможны осадки в виде снега. На следующей неделе станет теплее, и по всей стране возможны оттепель и осадки. На дорогах участится гололедица.

Согласно текущему прогнозу "Global Forecast System", с приближением Рождества вернутся устойчивые морозы, и вся страна будет покрыта снегом.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram