Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") выразила надежду, что бюджет следующего года Сейм рассмотрит и утвержит в в течение двух дней. Об эом она заявила в программе "900 секунд" телеканала TV3

Глава правительства напомнила, что на этой неделе Сейм приступит к рассмотрению бюджета следующего года, и выразила надежду, что бюджет следующего года будет "обсужден" в течение двух дней, но если возникнет такая необходимость, то работа продлится дольше.

Силина также заявила, что коалиция согласилась с тем, что Сейм "не будет работать по ночам" над принятием бюджета еще и потому, что общественности и СМИ так легче следить за процессом обсуждения главного финансового документа.

Как уже сообщалось, что Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма одобрила в окончательном чтении проект закона "О государственном бюджете на 2024 год и рамках бюджета на 2024, 2025 и 2026 годы".

Законопроекты бюджетного пакета Сейма начнут рассматриваться на заседании в четверг, 7 декабря.

Правительство ранее поддержало проект госбюджета на 2024 год и структуру бюджета на 2024, 2025 и 2026 годы, в которых доходы консолидированного госбюджета на следующий год запланированы в размере 14,486 млрд евро, а расходы — запланированы в размере 16,212 млрд евро.

Общие доходы сектора государственного управления, охватывающего всю административную структуру государства и муниципалитетов, а также учреждений социального страхования, запланированы на следующий год в размере 17,8 млрд евро, а расходы — в размере 19,1 млрд евро. миллиард евро. Таким образом, в 2024 году дефицит бюджета планируется составить 1,3 млрд евро, или 2,8% валового внутреннего продукта (ВВП).

Госдолг в следующем году прогнозируется на уровне 18,6 млрд евро, или 41% ВВП.

Тремя основными национальными приоритетами являются внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение.

По сравнению с бюджетом 2023 года запланированные доходы госбюджета в 2024 году планируются на 1,763 миллиарда евро выше. С другой стороны, расходы госбюджета в 2024 году запланированы на 1,538 миллиарда евро выше, чем в законе о госбюджете на 2023 год.

Доходы, запланированные в основном бюджете, составят 10,016 миллиарда евро, а расходы — 12,148 миллиарда евро. С другой стороны, в специальном бюджете доходы запланированы в размере 4,761 миллиарда евро, а расходы — в размере 4,356 миллиарда евро.

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