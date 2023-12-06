Со среды, 6 декабря, задекларированные юрмальчане с действительной картой жителя Юрмалы могут начать бесплатно пользоваться электричками на любом участке маршрута Кемери-Рига-Кемери, сообщило агентство LETA.

Каждый юрмальчанин может совершить такие поездки дважды в день. Для этого у жителей города-курорта быть карта жителя Юрмалы или карта школьника Юрмалы.

Чтобы воспользоваться бесплатными поездками, проживание в Юрмале должно быть задекларировано уже на 00.00 часов 1 января текущего года. Если в 2023 году место жительства не задекларировано в Юрмале, то для того, чтобы бесплатно ездить в электричках в 2024 году, задекларироваться в городе-курорте надо до конца 31 декабря 2023 года. В этом случае бесплатно можно ездить, начивая с 7 января.

Бесплатный билет необходимо оформлять перед каждой поездкой, в поезде его нельзя оформить. Бесплатный билет можно оформить как в электронном виде (на сайте пассажирского перевозчика Vivi — vivi.lv, в мобильном приложении Vivi Latvija), а также в кассах юрмальских станций.

Бесплатный билет на поезд необходимо зарегистрировать у кондуктора — если этого не сделать три раза подряд, бесплатные поездки будут заблокированы на 120 дней. Это условие введено для того, чтобы самоуправление могло производить точную оплату поездок с АО Pasažieru vilciens, осуществляющим железнодорожные пассажирские перевозки под брендом "Vivi".

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