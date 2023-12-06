Рижское самоуправление до конца прошлой недели заплатило за вывоз снега уже более двух миллионов евро, заявил в эфире передачи "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) исполнительный директор Риги Янис Ланге. Об этом пишет LSM.lv.

Он отметил, что вывоз снега является одной из самых дорогих статей затрат на зимнее содержание и уборку города. Ланге не сообщил, сколько стоит вывоз одной партии снега, но сказал, что это дорого.

По словам Ланге, до конца прошлой недели муниципалитет заплатил более двух миллионов евро за уборку снега. Во вторник, 5 декабря, самоуправление сообщило, что этой зимой из Риги было в целом вывезено 16 0000 кубических метров снега, однако работы по вывозу снега продолжались и минувшей ночью.

Однако Ланге отметил, что городу хватит финансирования на уборку улиц и тротуаров до конца сезона.

В целом Ланге хорошо оценивает работу задействованных в уборке служб.

"Учитывая, что в четверг в Риге выпало наибольшее количество снега за последние 12 лет, последующие дни соответственно были трудными для наших служб. С тротуарами и улицами, по-моему, службы справились сравнительно хорошо, наибольшая проблема наблюдалась с автостоянками, остановками общественного транспорта. Это мы обсудили с задействованными службами — корректирующие действия, необходимые для дополнительных мощностей", — заявил Ланге.

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