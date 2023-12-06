3 ноября подписан договор о финансировании проекта «Эстонско-латвийское приграничное соединение общественного транспорта”. Это дает надежду, что в обозримом будущем между приграничными городами и поселками Латвии и Эстонии снова будут ходить автобусы.

Стоимость двухлетнего проекта составляет до 375 тысяч евро, в том числе 80% финансирует Европейский фонд регионального развития.

В свое время между населенными пунктами возле латвийско-эстонской границы было интенсивное автобусное сообщение, но в начале 90-х годов с введением пограничного контроля оно было прервано. Необходимость в нем не отпала, так как семейные, бытовые и экономические связи между жителями приграничья остаются сильными.

Цель проекта – уменьшить маргинализацию приграничных территорий, способствовать использованию общественного транспорта и его доступности. Будут разработаны стратегия и план действий по организации трансграничных автобусных линий.

До лета 2024 года будут проанализированы возможные маршруты: Валга-Валка, Вильянди-Валмиера, Выру-Алуксне, Килинги-Нымме-Валмиера и Пярну-Икла-Салацгрива. На основании практического опыта и отзывов людей будет разработано расписание автобусов.

Партнерами в проекте являются все центры общественного транспорта, расположенные вдоль южной границы Эстонии, ведущим партнером – Пярнуский уезд. Партнер с латвийской стороны - Видземский регион планирования, который охватывает всю северную границу Латвии. В проекте участвуют эстонские министерства климата, сельского хозяйства и по делам регионов.

29 ноября в Цесисе прошло первое совещание партнеров, на котором они договорились о конкретных действиях в ближайшем будущем.

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