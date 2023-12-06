Фото: LETA

Абсолютное большинство Сейма — 90 депутатов утвердили в должности главного государственного контролера нынешнего члена Совета Госконтроля и директора Департамента ревизий Госконтроля Эдгара Корчагина.

Ранее кандидатуру Корчагина утвердила Юридическая комиссия Сейма.

Кандидатуру выдвинули коалиционные партии — "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные".

Глава парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис сказал агентству LETA, что Корчагин уже прекрасно зарекомендовал себя предыдущей работой в Госконтроле. У Корчагина большой опыт работы в системе госуправления и он "абсолютно логичный кандидат", отметил Рокпелнис.

Эдгар Корчагин защитил степероь магистра права в Латвийском университете. С 2015 года — члена Совета Госконтроля и директора Департамента ревизий Госконтроля, до этого — с 2007 года — был руководителем Департамента по европейским и юридическим делам Министерства благосостояния.

В начале декабря должность главы Госконтроля оказалась вакантной, поскольку госконтролер Роландс Ирклис возглавил правление АО Augstsprieguma tīkls.

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