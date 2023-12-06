Глава парламентской фракции СЗК Харийс Рокпелнис сказал агентству LETA, что Корчагин уже прекрасно зарекомендовал себя предыдущей работой в Госконтроле. У Корчагина большой опыт работы в системе госуправления и он "абсолютно логичный кандидат", отметил Рокпелнис.

Эдгар Корчагин защитил степероь магистра права в Латвийском университете. С 2015 года — члена Совета Госконтроля и директора Департамента ревизий Госконтроля, до этого — с 2007 года — был руководителем Департамента по европейским и юридическим делам Министерства благосостояния.