В Латвии 19% женщин не меняют фамилию после замужества, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении (ЦСУ), ссылаясь на данные о браках, заключенных с 2004 по 2022 год.

Согласно данным ЦСУ, в Латвии ежегодно заключается более 10 000 браков, в том числе в 2022 году в стране было зарегистрировано 11 848 браков. На начало 2023 года в Латвии состояли в браке 49,1% мужчин и 41,2% женщин.

Как отметили в ЦСУ, чем старше женщина на момент заключения брака, тем больше шансов, что она не сменит фамилию после замужества. Среди женщин в возрасте от 20 до 29 лет 10% предпочли не менять фамилию, в возрастной группе 40-49 лет 31% сохранили девичью фамилию, в возрастной группе 50-59 лет таких было 54%, а в возрастной группе 60-69 лет — 78%. Среди заключивших брак женщин старше 70 лет 88% оставили девичью фамилию.

Чаще всего женщина меняет фамилию, если ее муж того же возраста или старше. В свою очередь, если жена старше, вероятность того, что она не поменяет фамилию, возрастает. Вероятность сохранения фамилии возрастает особенно, если жена старше мужа минимум на 10 лет — 35% женщин, которые старше своих мужей на 10-14 лет, оставили девичью фамилию. Чаще всего женщина сохраняет прежнюю фамилию, если мужчина намного моложе ее, то есть если разница в возрасте составляет более 20 лет.

Согласно данным ЦСУ, реже всего сохраняют свою фамилию после заключения брака латышки (15%) и румынки (13%), а чаще всего — узбечки (76%). У узбеков традиционно принято, чтобы жена сохраняла девичью фамилию после заключения брака, а детям дают фамилию отца.

Национальность мужа также влияет на решение менять или не менять фамилию после свадьбы. В ЦСУ отметили, что чаще всего после женщины сохраняют фамилию после заключения брака, если муж является представителем народности рома (58%), а реже всего, если муж — латыш (15%). Если брак заключается между двумя представителями народности рома, вероятность того, что женщина не сменит фамилию, еще выше (66%).

Кроме того, чем больше женщина зарабатывает, тем больше у нее шансов сохранить девичью фамилию после замужества. Почти каждая четвертая, или 27% женщин, чей ежемесячный доход после уплаты налогов превышает 1500 евро, предпочитают сохранить свою фамилию при вступлении в брак.

При этом данные также показывают, что ежегодно примерно 2% мужчин берут фамилию супруги и 0,5% мужчин добавляют к своей фамилии фамилию супруги. Хотя мужчины меняют фамилию после брака, как правило, относительно нечасто, молодые мужчины чаще меняют свою фамилию после брака или сохраняют свою, добавляя к ней фамилию жены.

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