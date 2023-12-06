Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону "О статусе самоуправления", которые дают главе Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) право аннулировать мандат депутата самоуправления, если тот в течение трех месяцев не посещает более половины очередных заседаний думы. Также внесены изменения в Закон "О самоуправлениях", которые снижают — с более чем половины до трети депутатов — кворум для заседаний думы. Многие депутаты коалиционного Союза "зеленых" и крестьян эти законопроекты не поддержали.

В чем суть поправок?

Мандат депутата самоуправления, согласно поправкам, может быть аннулирован, если он не посещает более половины очередных заседаний думы в течение трех месяцев — и из-за этого срывается несколько раз срывается кворум. Решение об этом может принять как дума самоупраавления, так и министр охраны среды и регионального развития. В случае, если мандат аннулирован, то на место "уволенного" депутата заступает первый, кто остался за чертой избранных в соответствующем списке кандидатов, предусматривают поправки к Закону "О статусе депутата самоуправления".

Поправки в Закон "О самоуправлениях" предусматривают снижение кворума в думах самоуправлениях. Если сейчас, чтобы дума могла принимать решение, нужно, чтобы в заседании участвовали более половины депутатов, то поправки снимают кворум до трети депутатов — в случае, если заседание созывается повторно.

Также изменения этого закона предусматривают, что, если председатель думы или заместитель председателя думы повторно не созывают заседание думы, то это вправе сделать треть депутатов. Ведет заседание в этом случае первый депутат, поставивший подпись под проектом решения о созыве заседания. Также поправки дают право созвать заседания министру охраны среды и регионального развития.

За первый законопроект проголосовал 61 депутат (правящие "Новое Единство", "Прогрессивные", оппозиционное Нацобъединение, некоторые депутаты коалиционного СЗК и оппозиционного "Объединенного списка"), против были 9 парламентариев только от оппозиционной "Стабильности", воздержались 8 депутатов от правящего Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и оппозиционного "Объединенного списка" — это политические силы, которые имеют представительство в самоуправлениях. Не голосовали 11 депутатов от СЗК, "Объединененного списка" и "Латвии на первом месте". Почти аналогичная картина при голосовании по второму законопроекту: 62 — "за" ((правящие "Новое Единство", "Прогрессивные", оппозиционное Нацобъединение, некоторые депутаты коалиционного СЗК и оппозиционного "Объединенного списка"), 10 -"против" (9 депутатов от оппозиционной "Стабильности" и Гунар Кутрис от правящего СЗК), воздержались шестеро — СЗК и "ОС", не голосовали 11 — СЗК, "ОС" и Латвия на первом месте".

Кризис в Резекне

Внесение поправок в законодательство связано с ситуации, сложившейся в Резекненской городской думе. После обнаружения финансовых нарушений и отстранения председателя думы Александра Барташевича правящая в Резекне партия Kopā Latvijai призналась в намеренном саботаже заседаний думы, чтобы добиться роспуска думы и проведения новых выборов.

Согласно действующей редакции Закона "О самоуправлений" поводом для роспуска думы самоуправления и проведения досрочных выборов может быть срыв трех кворумов подряд. Правящая коалиция думы — 8 из 13 депутатов, все были избраны от "Согласия", затем вошли в партию Kopā Latvijai, возглавляемую отстраненным от должности мэра Резекне Барташевичем — уже сорвали кворум три раза.

Однако VARAM не торопится инициировать в Сейме голосование о роспуске Резекненской городской думы и инициировании досрочных выборов в городе (например, они могли бы пройти вместе с европарламентскими — в июне 2024 года). По неофициальной информации, у государственной власти нет уверенности в том, что по итогам внеочередных выборов правящие на национальном уровне партии смогут получить в Резекне большинства. И есть и опасения, что партия Барташевича, который четырежды выигрывал выборы и избирался мэром, может получить и в нынешней сложной финансовой ситуации немалую поддержку многих горожан.

Снижение кворума и угроза лишиться мандата для депутатов фактически позволят оппозиции в Резекненской думе — 5 из 8 депутатов — принимать решения, если правящая коалиция продолжит саботировать заседания. Или же, если коалиция захочет избежать такого сценария, ей придется посещать заседания.

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