На границе Латвии и Беларуси к 4 декабря этого года построено 103 километра забора или 92% от запланированных на этот год 112 километров, а также к завершению близятся последние проектировочные работы, касающиеся участков вдоль публичных водоемов, сообщил агентству LETA председатель правления Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) Ренарс Гришкевичс.

Он отметил, что на данный момент погодные условия достаточно благоприятны, чтобы не создавать существенных отклонений от плана. "Поэтому мы уверены, что до конца года забор на границе Латвии и Беларуси будет построен. В этом году осталось всего девять километров. В свою очередь, большая цель на следующий год — благоустройство инфраструктуры вдоль построенного забора", — пояснил Гришкечичс.

Также представители VNĪ сообщили, что в середине декабря завершатся работы по проектированию участков вдоль общественных водоемов, где будет создана зона патрулирования длиной в 33,5 километра. На этих участках уже началась вырубка деревьев, которая позволит в ускоренном темпе начат строительство. Его планируется закончить до июля следующего года.

Гришкевичс отметил, что на данный момент построены и понтонные дороги для более эффективной переправы через озера Балтайс и Мелнайс, а также озера Максимова и Долгое. "На этих озерах смонтировано 456 понтонов, обеспечивающих эффективное передвижение пограничников по приграничной зоне длиной 1,4 километра, также благоустраивается прилегающая территория", — сообщил Гришкевичс.

Третий этап работ предусматривает строительство шесть вышек связи с подъездными дорогами, а также патрульной тропы длиной 16,7 километра.

В то же время Гришкевичс подчеркнул, что на строительство вышек связи и подъездных путей планируется бюджет в размере около 3,6 миллиона евро, будут привлечены средства ЕС в размере 2,77 миллиона евро. Также правительство 29 августа разрешило VNĪ взять на себя финансовые обязательства в размере 5,8 миллиона евро на строительство патрульной тропы в рамках третьего этапа. Ранее на это не были выделены средства.

В целом на латвийско-белорусской границе планируется построить забор длиной 173 километра. Строительство всей пограничной инфраструктуры планируется завершить до 2025 года, включая забор длиной примерно 150 километров (до июля 2024 года). До конца года планируется благоустроить приграничную зону. Общая стоимость первых двух этапов строительства приграничной инфраструктуры составляет 102,7 миллиона евро, включая налог на добавленную стоимость.

С другой стороны, говоря о строительстве пограничной инфраструктуры на латвийско-российской границе, Гришкевичс пояснил, что сейчас приводятся в порядок формальности для заключения договоров на строительство первых участков, а также завершается оценка заявок на закупку строительных работ по возведению 124-километрового забора.

В то же время ведется интенсивная подготовительная работа, чтобы определенные этапы можно было построить в сотрудничестве с Национальными вооруженными силами. Планируется, что в этом сотрудничестве VNĪ выступит генеральным подрядчиком, осуществляя управление строительством и надзор, а также будет отвечать за ход строительного процесса. А именно, будет планировать и организовывать работы, обеспечивать материалами и оборудованием, организовывать строительные площадки и контролировать качество, отметил Гришкевичс.

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