Четверть социальных работников могут покинуть свою сферу деятельности, подчеркнул председатель правления общества Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" Марис Гравис на встрече с руководством Рижской думы.

Как сообщили агентству LETA в Рижской думе, поставщики услуг обозначили проблемы, с которыми, возможно, придется столкнуться уже в следующем году, учитывая растущие расходы на коммунальные услуги и новый размер минимальной месячной зарплаты, которые повлияют на цену социальных услуг.

Одна из проблем — уход сотрудников. Между тем, глава центра ухода и реабилитации Saule Ирина Рулле и директор общества "Латвийское объединение самаритян" Андрис Берзиньш подчеркнули, что сложно найти сиделок. На данный момент около 70% сотрудников "Латвийского объединения самаритян" — предпенсионного возраста.

Значимость вопроса оплаты труда социальных работников подчеркнул и генеральный секретарь "Латвийского Красного креста" Улдис Ликопс.

Как отметил Берзиньш, нужно действовать быстро, поскольку через несколько лет не останется работников.

Глава фонда Fonds Kopā Татьяна Вахлина обратила внимание на нагрузку социальных работников, подчеркнув, что они выгорают.

В свою очередь, член правления Латвийского фонда поддержки детей Каспарс Маркшевицс был обеспокоен как нехваткой качественных специалистов, так и привлечением финансирования. В то же время он подчеркнул, что у Риги есть причина для гордости обеспечиваемым самоуправлением спектром соцуслуг, поскольку многих из них нет в других муниципалитетах.

Директор Департамента благосостояния Ирена Кондрате отметила, что для решения актуальных проблем департамент создает консультативный совет поставщиков соцуслуг, который проведет свое первое заседание 18 января 2024 года.

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