В среду, 6 декабря, Сейм во втором чтении поддержал поправки к Закону об общественных электронных СМИ и их управлении, предусматривающие объединение Латвийского телевидения (LTV) и Латвийского радио с 2025 года.

Законопроект находится на рассмотрении после того, как Совет по общественным электронным СМИ (SEPLP) призвал политиков продолжить работу над созданием единого общественного масс-медиа, чтобы оно начало работу в январе 2025 года, как это предусматривает концепция об объединении Латвийского радио и LTV.

В аннотации к законопроекту говорится, что до объединения в течение 2024 и 2025 необходимо провести ряд действий для реализации процесса по реорганизации, для чего потребуется 384 437 евро: из них 301 412 евро в 2024 году и 83 025 евро в 2025 году.

Финансирование на 2024 и 2025 годы включено в законопроект "О государственном бюджете на 2024 год и рамках бюджета на 2024, 2025 и 2026 годы", который еще предстоит рассмотреть в Сейме.

Законом предусмотрено, что до 31 декабря 2024 года SEPLP проведет все необходимые действия по реорганизации Латвийского радио и LTV, основав государственное общество с ограниченной ответственностью "Общественное СМИ Латвии" (Latvijas Sabiedriskais medijs). Его будет необходимо внести в коммерческий регистр с 1 января 2025 года, исключив оттуда Латвийское радио и LTV.

Необходимые расходы на процесс слияния будут покрыты из средств госбюджета, выделенных SEPLP.

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