Министерство здравоохранения до 1 июля 2024 года планирует разработать проекты нормативных актов, согласно которым все рецептурные лекарства будут подчиняться единому механизму формирования наценки с применением к ним наценки на компенсируемые лекарства, свидетельствует переданный на согласование доклад о финансовой доступности лекарств.

Для всех рецептурных лекарств планируется разработать новую модель формирования наценки: с целью снижения конечной цены на лекарства для пациентов будет введен принцип формирования фиксированных наценок, который понизит зависимость аптек от оптовых компаний, пояснили в Минздраве.

Планируется, что цена рецептурных лекарств, включенных в Латвийский реестр лекарств, не превысит цену реализации, или оптовую цену производителя этих лекарств в Эстонии и Литве. При выписывании рецептурных лекарств врач будет использовать в рецепте общее наименование лекарства, если только у пациента нет обоснованной с медицинской точки зрения необходимости в применении конкретного лекарства.

До 1 июля 2024 года Минздрав совместно с Министерством финансов планирует рассмотреть возможность установить в процессе разработки основных направлений государственной налоговой политики на 2024-2027 годы пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для рецептурных лекарств.

До 1 апреля 2024 года Минздрав должен будет рассмотреть предложение о запрете на применение скидок на рецептурные лекарства и условие, согласно которому цена рецептурных лекарств во всех аптеках будет одинаковой, и при необходимости разработать проекты нормативных актов с изменениями.

В сфере компенсации цен на лекарства планируется до 1 июля 2024 года разработать поправки в нормативные акты, установив, что к включенным в Латвийский реестр лекарств предусмотренным для амбулаторного лечения рецептурным лекарствам, не включенным в список компенсируемых лекарств или не подлежащим индивидуальной компенсации для конкретного пациента, применяется компенсация в размере 5% при приобретении лекарств в аптеке, а размер компенсации компенсируемых лекарств с 50% увеличивается до 75%.

Согласно включенному в доклад плану, Национальная служба здравоохранения (НСЗ) до 1 января 2025 года разработает предложения по определению максимально допустимого размера общих доплат пациента за рецептурные лекарства в течение одного календарного года.

А до 1 апреля 2024 года должен быть пересмотрен перечень компенсируемых лекарств в рамках выделенного на 2024 год финансирования и принято решение или внесены изменения в решения о включении лекарств в перечень. Кроме того, планируется пересмотреть условия выписывания компенсируемых лекарств, в том числе для индивидуальной компенсации, для чего будут расширены полномочия специалистов и семейных врачей.

Будут разработаны предложения по облегченному включению дженериков, биосимилярных и параллельно импортируемых лекарств в перечень компенсируемых лекарств и в случае необходимости разработаны проекты нормативных правовых актов.

Планируется до 1 января 2025 года разработать предложения и необходимые для их внедрения проекты нормативных актов, которыми будет установлена обязанность аптек с долей рынка свыше 10% создавать и содержать систему, которая позволить в интернет-среде выяснять данные о запасах лекарств в аптеках. Кроме того, предполагается улучшить обмен информацией об актуальных поставках лекарств, перебоях в поставках и доступности других лекарств равноценной эффективности, за что будет отвечать Государственное агентство лекарств.

До 1 июля 2024 года Минздрав планирует рассмотреть возможность введения классификации крупных предприятий по торговле лекарствами с разделением на крупные предприятия полного и неполного ассортимента и установить обязанность для производителя лекарств заключить договор со всеми крупными предприятиями по торговле лекарствами полного ассортимента о поставках лекарств и формировании запасов, для чего в случае необходимости будет разработан проект нормативного акта.

Для реализации мер по обеспечению доступности лекарств, предложенных в этом докладе, НСЗ потребуется в 2024 году не более 6 277 610 евро, в 2025 году — не более 10 070 420 евро, а в 2026 году и в дальнейшем ежегодно — не более 10 070 420 евро.

Минздрав отмечает в докладе, что предложенные изменения в короткие сроки обеспечили бы пациентам снижение цен на лекарства на 15-20%, а все включенные в список компенсируемых лекарств медикаменты были бы компенсированы в размере не менее 75%. Кроме того, были бы введены равные принципы ценообразования на лекарства — как на компенсируемые, так и на остальные рецептурные лекарства. Предложения Минздрава способствуют повышению доступности лекарств и информации, а также открытости и доверию пациентов к системе здравоохранения.

По мнению Минздрава, при разработке новой модели наценок на лекарства важно способствовать развитию аптечных услуг и профессиональной независимости фармацевтов. Во время разработки новой модели наценок Минздрав обещает привлечь к дискуссиям представителей фармацевтической отрасли.

Минздрав признает, что выделенное государством финансирование на компенсацию лекарств в Латвии является одним из самых низких среди стран Евросоюза (ЕС) и на 34% ниже, чем в Литве и Эстонии. Поэтому в латвийский список компенсируемых лекарств не включен ряд медикаментов, доступных пациентам в Эстонии и Литве.

Жители покрывают из своих средств около половины от общего объема потребляемых в год лекарств и основную часть амбулаторно применяемых лекарств.

Общие траты населения на лекарства составляют 255,81 млн евро без НДС на рецептурные лекарства, не включенные в список компенсируемых лекарства, 28,94 млн евро без НДС — на доплаты пациентов за компенсируемые лекарства, а также 85,56 млн евро без НДС — на безрецептурные лекарства.

Размер компенсации за приобретение лекарств зависит от диагноза и установлен в размере 50%, 75% или 100%.

Расходы на лекарства, не включенные в список компенсируемых лекарств или включенные в случае других диагнозов, пациенты должны покрывать из собственных средств.

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