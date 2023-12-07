В четверг, 7 декабря, Сейм рассматривает в окончательном чтении проект государственного бюджета на 2024 год и связанные с ним законопроекты — в том числе, предусматривающие изменения в налоговой сфере.

Заседание Сейма началось в 9 часов, но на данный момент невозможно спрогнозировать время, когда может состояться голосование по бюджету, поскольку депутаты от оппозиции внесли несколько сотен предложений. Соответственно, дебаты в парламенте могут происходить весь четверг, 7 декабря, и продолжиться в пятницу, 8 декабря.

Время дебатов сокращено

Начав работу над госбюджетом-2024 год, Сейм уже согласился сократить время дебатов — три минуты, когда депутат выступает первый раз, и две минуты, когда выступает второй раз.

Оппозиционный депутат Юрис Вилюмс ("Объединенный список") выступил против сокращения времени дебатов. "Я понимаю, что ваша машина для голосования будет работать, но прислушайтесь к идеям, которые хочет сказать оппозиция", — призвал Вилюмс, обращаясь к правящей коалиции.

Депутат Эдмундс Юревицс ("Новое Единство") отметил, что предложение сократить время дебатов задает четкие правила ведения дискуссии еще в начале, а не в середине заседания, как это происходило в Сейме при рассмотрении бюджета на 2023 год. .

"Мы предлагаем установить время дебатов в течение 5 минут, это то же самое, что поддерживал Вилюмс, рассматривая бюджет 2023 года", — добавил Юревицс и упомянул, что несколько депутатов, которые уже находятся в оппозиции, заявили ранее, что двух минут достаточно, чтобы высказать свое мнение.

Юревицс также отверг заявление Вилюмса том, что коалиция не прислушалась к оппозиции. Он напомнил, что перед внесением бюджета в Сейм лидеры всех фракций были проинформированы о его содержании, а Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма поддержала некоторые предложения оппозиции.

На заседании Сейма будут также присутствовать представители правительства.

Спикер Сейма Дайга Миериня (Союз "зеленых" и крестьян) ранее сообщила, что парламент не будет принимать решения по госбюджету в круглосуточном режиме, как в прошлом году. Сейм будет работать с 9.00 до 22.00. Если Сейм 7 декабря не примет решение по бюджету, то депутаты продолжат свою работу в пятницу, а при необходимости и в субботу.

Правда, в субботу, 9 декабря, в 15.00 ожидается товарищеский матч между хоккейными командами Сейма и Государственной полиции.

Согласно утвержденной Президиумом Сейма повестке дня сессии парламента, сначала депутаты будут голосовать по поправкам в сопровождающие госбюджет-2024 законопроекты (всего их 19) и только затем приступят к рассмотрению самого бюджета.

Сопровождающие законопроекты: налоговые изменения и повышение минимальной зарплаты

Поправки к Закону "О подоходном налоге с жителей" предусматривают ряд мер, способствующих устойчивому развитию человеческого капитала в Латвии и повышению возможностей работодателя мотивировать работников. Так, если работодатель оплачивает работнику получение образования, связанного с приобретением навыков, необходимых работодателю, то может рассчитывать на льготы по уплате налога.

Планируется также увеличить порог освобождения от уплаты работодателями сумм страховых взносов медицинского страхования до 750 евро в год и увеличить компенсацию работодателю расходов работников, связанных с удаленной работой, до 40 евро в месяц.

Также в законопроект включены поправки, направленные на поддержку и упрощение деятельности малого бизнеса. В будущем планируется разрешить применять к плательщикам налога с микропредприятий, если они получают доходы, облагаемые подоходным налогом с жителей, дифференцированный необлагаемый минимум и льготы для иждивенцев. Эта мера будет введена одновременно с поправками к Закону "О налоге на микропредприятия", которые предусматривают определение единой ставки для микропредприятий в размере 25% вместо прежних двух ставок — 25% и 40%.

Поправки к Закону "О налоге на добавленную стоимость" (НДС) призваны установить, что конкретные услуги, тесно связанные со спортом, не облагаются НДС. Предполагается снизить административную нагрузку и способствовать улучшению бизнес-среды, а также пересмотреть условия для зарегистрированных плательщиков НДС по корректировке входного налога за утраченную задолженность. Будет повышен порог регистрации плательщика НДС до 50 000 евро, что призвано уменьшить влияние инфляции именно на малый бизнес.

Также планируется с 1 января 2024 года применить новую ставку НДС в 12% к фруктам, ягодам и овощам. Сейчас ставка составляет 5%. Повышение ставки в 12% является компромиссом: изначально речь шла о повышении НДС до стандартных 21%.

Будут повышены ставки акцизного налога на табачные изделия, жидкости для электронных сигарет, табакозаменители, алкогольные напитки, а также дизельное топливо и керосин, используемые в особых экономических зонах (ОЭЗ) и свободных порта.

В 2024 году кредитные организации и поставщики услуг потребительского кредитования будут платить надбавку к подоходному налогу в размере 20%, которая рассчитывается с использованием финансовых данных за предналоговый год. Поправки также предусматривают, что уплачиваемая ежегодно налоговая надбавка будет учитываться в течение неограниченного периода времени в дальнейшем при расчете налога, подлежащего уплате при распределении прибыли в виде дивидендов.

С 2024 года минимальная заработная плата увеличится с нынешних 620 до 700 евро в месяц.

Сотрудничество с партнерами и самоуправлениями

В процессе подготовки госбюджета-2024 были проведены консультации с социальными партнерами по сотрудничеству, а также с Латвийской ассоциацией самоуправлений, в протоколе зафиксированы соглашения и разногласия.

Планируется, что налоговые поступления в основной бюджет самоуправлений увеличатся на 221,1 млн евро по сравнению с планом 2023 года. Правительство взяло на себя обязательство перед самоуправлениями гарантировать 100% выполнение прогноза по подоходному налогу с населения, который является крупнейшим источником доходов муниципалитетов.

В 2024 году для всех самоуправлений запланирован средний рост выровненных доходов на 8,1% по сравнению с запланированным на 2023 год. Также достигнуто соглашение о предоставлении единовременного дополнительного гранта в размере 7 миллионов евро 19 муниципалитетам.

Что предусматривает госбюджет-2024?

В следующем году доходы консолидированного госбюджета планируются в размере 14,5 млрд евро, а расходы — 16,2 млрд евро. По сравнению с госбюджетом этого года, запланированные доходы в следующем году планируются на 1,76 миллиарда евро выше, а расходы — на 1,54 миллиарда евро выше, чем в законе о госбюджете на 2023 год.

Дефицит расширенного правительственного бюджета в следующем году планируется составить 1,3 миллиарда евро или 2,8% валового внутреннего продукта (ВВП).

Внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение объявлены главными приоритетами государства.

В бюджете-2024 сумма дополнительных свободных средств на приоритетные меры составит 783,3 миллиона евро, из которых 486,4 миллиона евро, как ожидается, будут направлены на укрепление внутренней и внешней безопасности, услуг здравоохранения и обеспечения качества, а также на сферу образования.

В сфере безопасности дополнительное финансирование в размере 91,9 миллиона предназначено для повышения заработной платы работникам учреждений внутренних дел и юстиции, обеспечения мер внешней безопасности государства, создания инфраструктуры внешней границы, охраны границы, кибербезопасности, а также на усиление потенциала пожарных и спасателей.

Финансирование государственном обороны в следующем году составит 2,4% ВВП, планируется, что к 2027 году оно составит 3% от ВВП.

В 2024 году на сферу образования планируется направить дополнительно 119,5 млн евро, при этом значительные средства направят на повышение зарплат учителей с самой низкой почасовой ставкой. Также дополнительные средства запланированы на высшее образование, науку, а также на реализацию перехода на обучение на госязыке.

Дополнительное финансирование еще одного приоритета — здравоохранения — запланировано в размере 275 миллионов евро. Финансирование направлено на повышение доступности компенсируемых лекарств, в том числе новых, сокращение очередей на обследования и медицинские процедуры. Также дополнительные средства планируется инвестировать в сферу сердечно-сосудистого здоровья, поддержку онкологических больных и доступность стоматологических услуг для детей. Финансирование также будет направлено на повышение зарплат медицинским работникам.

В проекте бюджета на 2024 год финансирование выделяется на поддержку инноваций и экспорта, а также стартапов. Также планируется направить средства в сельское хозяйство и на предотвращение последствий стихийных бедствий, а также на повышение конкурентоспособности и экспорта в секторах овощеводства и плодоводства.

Со следующего года планируется восстановить доплаты к пенсиям по старости и инвалидности, планируется увеличить компенсации за оказание услуг помощника и сопровождающего лицам с ограниченными возможностями.

Планируется выделить дополнительные средства на расширение программы Latvijas skolas soma и сделать организованные программой мероприятия доступными еще более широкому кругу учащихся.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram