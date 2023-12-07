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После неоднократных случаев, когда из-за неправильно припаркованных автомобилей в столице останавливалось движение трамваев, принято решения запретить стоянку транспортных средств на участке по обеим сторонам улицы Миера от улицы Бривибас до улицы Таллинас.

Уже в пятницу, 8 декабря, на участке улицы Миера от улицы Бривибас до улицы Таллинас будут размещены по обеим сторонам временные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку, сообщил Департамента публичного пространства и мобильности Рижской думы. Эти ограничения на улице Миера вводятся до весны.

Запреты на остановку и парковку на указанном участке улицы Миера вводятся в целях обеспечения бесперебойного движения трамваев.

Портал Delfi уже сообщал, что транспортные средства, которые были припаркованы без соблюдения достаточного расстояния от трамвайных путей, уже несколько раз задерживали общественный транспорт.

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