Уже в пятницу, 8 декабря, на участке улицы Миера от улицы Бривибас до улицы Таллинас будут размещены по обеим сторонам временные дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку, сообщил Департамента публичного пространства и мобильности Рижской думы. Эти ограничения на улице Миера вводятся до весны.
Запреты на остановку и парковку на указанном участке улицы Миера вводятся в целях обеспечения бесперебойного движения трамваев.
Портал Delfi уже сообщал, что транспортные средства, которые были припаркованы без соблюдения достаточного расстояния от трамвайных путей, уже несколько раз задерживали общественный транспорт.
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