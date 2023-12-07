Преподаватель факультета физики, математики и оптометрии Латвийского университета (ЛУ) Дмитрий Бочаров после публикации расследования "Обнимашки с лидером" приостановил сотрудничество с ЛУ. Он не будет читать лекции студентам и проводить олимпиады по физике, свидетельствует опубликованная на сайте факультета информация.

В опубликованном на сайте заявлении не сказано о том, прекращены ли с Бочаровым трудовые отношения.

Факультет отмечает, что "однозначно и единодушно осуждает любое нежелательное поведение в отношениях, особенно в ситуации, когда какие-либо выходящие за рамки коллегиальности отношения возникают между преподавателем и студентом или несовершеннолетним".

"Отделение физики считает своей обязанностью обеспечить безопасную среду студентам и участникам мероприятий, которые проводит отделение — вне зависимости от половой идентичности, в том числе защиту от нежелательного внимания", — сказано в заявлении факультета.

Кроме того, факультет провел опрос студенток, которые в течение последних двух лет в рамках учебы имели контакт с Бочаровым. Ни опрос, ни полученные ранее отзывы не выявили каких-либо признаков нежелательного поведения со стороны преподавателя. Факультет обратился в Комиссию по академической этике ЛУ с просьбой оценить, совместимы ли совершенные Бочаровым в прошлом действия с работой в ЛУ. Полный текст заявления доступен здесь.

Бочаров преподает также в Институте транспорта и связи (TSI). В 2020 году, как сказано на сайте этого вуза, он был выбран на позицию ассоциированного профессора. Никакой реакции от TSI после публикации расследования не последовало.

Проект Delfi и Латвийского радио "Обнимашки с лидером" — о том, что происходило в молодежном лагере K.I.D. и клубе интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?". На протяжении многих лет организаторы, взрослые мужчины, домогались к девушкам-подросткам и молодым женщинам, навязывая им отношения. Это выяснилось после того, как одна из молодых женщин рассказала о своем опыте в соцсетях. В рамках расследования авторы поговорили с восемью женщинами и собрали другие свидетельства. Кроме текстовой версии расследование доступно в подкасте Dokumentārijs.

Согласно материалам расследования, Бочаров, который был директором лагеря K.I.D., в течение длительного времени отправлял сообщения сексуального характера одной из участниц лагеря, а также встречался с ней. Нежелательное внимание он проявлял и к другой девушке, которая была участницей игры "Что? Где? Когда?". Бочаров участвовал в организации игр.

Цель проекта "Обнимашки с лидером" — рассказать обществу о том, как может выглядеть сексуальное домогательство. И молодые люди, и организации, которые будут лучше это понимать, с большей вероятностью смогут своевременно заметить угрозу и избежать подобной ситуации.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram