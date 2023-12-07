Столичный перевозчик Rīgas satiksme (RS) требует увеличить штрафы для автовладельцев, которые небрежно паркуются и тем самым мешают движению общественного транспорта. С соответствующим заявлением представители RS обратились в ответственные органы с просьбой внести изменения в нормативные акты.

Как указала пресс-представитель RS Байба Барташевича-Фелдмане, за 11 месяцев этого года было 47 случаев, когда автомобили блокировали движение общественного транспорта в Риге.

В прошлом году RS столкнулась с 74 подобными случаями — например, автомобиль был припаркован в непосредственной близости от трамвайных путей.

В прошлом году с водителей было взыскано 28 000 евро за создание помех курсированию общественного транспорта.

"Каждая ситуация индивидуальна, и оцениваются как время задержки, так и общее количество рейсов, которые не были выполнены. Соответственно, взыскание убытков в каждом случае разное и может составлять от 100 евро до нескольких тысяч евро", — сообщила Барташевича-Фелдмане.

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