"Европейское движение в Латвии" начало голосование по выбору "Человека Европы в Латвии 2023", сообщила агентству LETA представитель организации Лиене Валдмане.

Звание "Человек Европы в Латвии" каждый год присуждается человеку, который внес значительный вклад в укрепление общеевропейских ценностей в Латвии и в продвижение имени Латвии в Европе.

Новый обладатель титула будет объявлен 28 декабря.

Среди кандидатов - Анна Андерсоне, руководитель RigaTechGirls, президент Латвии Эдгар Ринкевич, соучредитель и член правления инициативы "Предприниматели за мир" Иева Дриксна, основатель и член правления кризисного центра "Марта" Илута Лаце, руководитель Latvijas Mobilais Telefons Юрис Бинде, капитан латвийской хоккейной команды Каспар Даугавиньш, главный тренер сборной Латвии по баскетболу Лука Банки, медсестра и первый иностранный сержант в украинской армии Сармите Цируле, директор Друвской средней школы Сергей Белькевич, эксперт Центра передового опыта НАТО по стратегической коммуникации Томас Пилдегович.

В прошлом году "Человеком Европы в Латвии" стал создатель "Твиттер-конвоя" Рейнис Познякс, в 2021 году - художник Имантс Ланцманис, многолетний руководитель Рундальского дворца, в 2020 году - бывший председатель Конституционного суда Санита Осипова.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram