Сейм сегодня принял в окончательном чтении поправки к закону о налоге на добавленную стоимость (НДС), устанавливающие на один год применение пониженной 12-процентной ставки для свежих фруктов, ягод и овощей.

Действующая ставка НДС в размере 5% на фрукты и овощи действует до 31 декабря 2023 года. Первоначально в законопроекте, предложенном правительством, ставка была установлена на уровне 21%, но по предложению политиков коалиции Сейм сегодня принял решение о применении ставки 12% в течение одного года.

Компенсационные меры в размере 15,9 млн евро будут приняты за счет пересмотра ставок акцизов и отмены субсидии в размере 3 млн евро для производителей фруктов и овощей.

Сравнение фактических цен в магазинах стран Балтии показывает, что ставка НДС не является определяющим фактором в ценообразовании, отметили в Минфине. Кроме того, в секторе не было отмечено значительного роста после введения пониженной ставки НДС 5%. По мнению Минфина, сектор фруктов и овощей должен перейти на стандартную ставку НДС в 21%, а для овощеводов и плодоводов нужно разработать целевые меры поддержки.

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