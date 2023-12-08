Европейская комиссия показала Латвии "желтую карточку" в связи с дефицитом бюджета, но это не означает, что инициируются какие-то санкционные процедуры или что Латвия должна что-то переделывать, заявил в интервью агентству LETA министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство").

Так министр финансов прокомментировал заявление Еврокомиссии (ЕС) о том, что увеличение расходов бюджета Латвии превышает рекомендации ЕК.

Ашераденсв пояснил, что в ЕС есть три группы стран — те, которые полностью соблюдают бюджетные рекомендации ЕС, те, которые частично соблюдают и те, которое не соблюдают. Глава Минфина не рад, что Латвия находится во второй группе, а по алгоритмам ЕС в 2024 году дефицит бюджета страны составит 3%.

"Будучи членом еврозоны, Латвия строго соблюдает финансовую дисциплину, это позволяет нам хорошо маневрировать во многих вопросах, связанных, например, с европейскими фондами, а Латвия смогла обрести гибкость в отношениях с ЕС", — сказал Ашераденс.

"Я не доволен, но ситуация с безопасностью сейчас такова, что нужно адекватно реагировать. Это "желтая карточка", которую мы получили от Еврокомиссии, но это не означает, что мы вступаем в конфликт, на нас будут направлены какие-то санкционные процедуры или что-то надо переделывать. Это предупреждение, что мы достигли предела, а также политическое предупреждение о том, что возможностей для дополнительного финансирования во втором чтении бюджета в Сейме больше не будет", — подчеркнул Ашераденс.

Министр сообщил, что данные бюджетные вопросы также обсуждались с коллегами из Еврокомиссии. Они согласны с расходами на безопасность, необходимостью вложений в инфраструктуру, но призвали быть осторожными с расходами, заложенными в бюджет в качестве поддержки населения при росте цен системы передачи электроэнергии. Они призвали правительство еще раз переоценить это решение.

Также министр финансов заявил, что ЕС пытается как можно скорее выйти из периода повышения процентных ставок Европейским центральным банком и что фискальная политика стран синхронизирована с монетарной политикой.

"Не должно быть так, что монетарная политика охлаждает экономику, а фискальная политика подливает больше топлива в огонь. Еврокомиссия поддерживает укрепление безопасности, но не дополнительную поддержку для покрытия затрат на электроэнергию или каких-либо субсидий. Инфляция в следующем году прогнозируется на уровне 2,2%, и на этом мы завершим процесс субсидирования", — сказал Ашераденс.

По его словам, самые большие бури остались позади и стремительные энергетические потрясения закончились. Европа продемонстрировала фантастическую способность адаптироваться к обстоятельствам. Министр не допускает, что "правительство могло бы зайти на очередной круг субсидий".

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