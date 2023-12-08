В пятницу, 8 декабря, в 13:00 министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") и посол США Кристофер Робинсон на пресс-конференции объявят о заключении договора о приобретении противокорабельных ракетных комплексов "Naval Strike Missile" производства американской компании "Raytheon" и норвежской компании "Kongsberg", сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны.