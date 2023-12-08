В пятницу, 8 декабря, в 13:00 министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") и посол США Кристофер Робинсон на пресс-конференции объявят о заключении договора о приобретении противокорабельных ракетных комплексов "Naval Strike Missile" производства американской компании "Raytheon" и норвежской компании "Kongsberg", сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны.
"Naval Strike Missile" — это противокорабельный ракетный комплекс, способный поражать морские и наземные цели на дальности до 185 километров. Ракетный комплекс используется такими членами НАТО, как США, Польша, Германия, Норвегия, Румыния, Великобритания, Канада и Нидерланды.
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