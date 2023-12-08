Директор Центра передового опыта стратегических коммуникаций (StratCom) НАТО Янис Сартс в пятницу, 8 декабря, в интервью Латвийскому радио признал, что угрозы президента России Владимира Путина в адрес Латвии могут участиться по мере приближения президентских выборов в России, которые ожидаются 17 марта следующего года.

На этой неделе в Интернете был распространен видеофрагмент выступления Путина, в котором президент РФ высказал возмущение и угрозы в связи с политикой Латвии в отношении русскоязычной части общества.

Сартс подчеркнул, что таких заявлений не следует пугаться, поскольку цель Путина — запугать. "Не стоит бояться, потому что это даст ему то, что он хочет", — добавил Сартс.

Также Сартс подчеркнул, что Россия, принимая во внимание приближающиеся президентские выборы и видя беспокойство в Латвии по поводу того, что Украина ведет войну не так хорошо, как ожидалось, может использовать эту ситуацию для распространения подобных заявлений.

Глава StratCom предположил, что по мере приближения президентских выборов в России мы можем увидеть больше подобных заявлений.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram