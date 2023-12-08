Депутат Рижской думы Валдис Гаварс ("Национальное объединение") обвиняет Рижскую думу в особой благосклонности к компании Eco Baltia Vide, занимающейся вывозом мусора. Бюро по предотворащению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало проверку по его заявлению, пишет портал Rus.LSM.

Рижская дума сотрудничает с тремя компаниями, вывозящими мусор: Eco Baltia Vide, Clean R и Lautus Vide. В 2022 году все они повысили тарифы на свои услуги из-за инфляции. По словам Гаварса, прошло около года, и дума утвердила новый рост тарифов, но лишь для одного конкретного предприятия — Eco Baltia Vide.

Он подозревает, что Рижская дума может быть особенно благосклонна к этой компании, и ссылается на кулуарные разговоры о том, что повышение тарифов на вывоз мусора активно лоббируют лица, связанные с партией "Прогрессивные". О своих подозрениях он сообщил в KNAB, KNAB начал проверку.

Eco Baltia Vide обращает внимание, что они были хоть и первыми, кто повысил тариф в этом году, но не единственными: 18 октября Рижская дума утвердила более высокие тарифы и для другого предприятия — Clean R. В протоколе же того самого заседания от 18 октября видно, что в голосовании участвовал и повышение тарифов Clean R поддержал — помимо прочих депутатов — и сам Валдис Гаварс.

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