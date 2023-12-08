В воскресенье, 10 декабря, в Риге у посольства России состоится протестная акция "Прямая линия Путина", сообщили порталу Delfi в обществе "Русский голос для Латвии", которое является организатором мероприятия.

Акция является ответом на заявления президента РФ Владимира Путина о плохом отношении к русскоязычным жителям в Латвии. По мнению организаторов мероприятия, эти слова, наряду с докладом Министерства иностранных дел (МИД) России по этому вопросу, являются частью тактики кремлевского режима по использованию тех людей, которые говорят на русском языке, для оправдания своих преступлений.

"Цель мероприятия — выразить протест против угроз и попыток вмешательства во внутреннюю политику Латвии со стороны России. Мы не позволим использовать нас, русскоязычных жителей Латвии, как повод для возможной агрессии против нашей страны", — пояснил порталу Delfi председатель правления общества "Русский голос для Латвии" Мартин Левушкан.

Акция начнется в 14:00. По словам Левушкана, пока о своем участии в протесте заявили несколько десятков человек. Во время мероприятия люди смогут взять в руки громкоговоритель и "послать военного преступника Путина по направлению военного корабля". Все это будет снято на видеокамеру, а готовый ролик отправят в Кремль.

Однако организаторы не рассчитывают на то, что видео увидит лично президент РФ или его покажут на "Прямой линии с Владимиром Путиным".

"Это было бы смешно, но слишком нереалистично. Видео конечно же на "Прямой линии" не покажут, но мы сделаем так, чтобы люди это видео увидели. Отправка в Кремль — это символический жест", — отметил Левушкан.

Ранее "Русский голос для Латвии" уже организовывал акции протеста и пикеты против развязанной Россией войны в Украине и политики Кремля по отношению к русскоязычным жителям других стран. Так, 29 апреля 2023 года напротив посольства РФ в Риге общество провело пикет против вмешательства Кремля во внутреннюю политику Латвии. Протестующие требовали не отождествлять их с Россией и не использовать русских и русскоязычных жителей Латвии в своих интересах.

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