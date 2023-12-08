В следующем году на международном уровне сохранится напряженность и непредсказуемость, подчеркнул министр иностранных дел Кришьянис Кариньш, который сегодня встретился с представителями аналитических центров и неправительственных организаций, чтобы обсудить работу, проделанную Латвией в этом году, и дальнейшие планы в сфере внешней политики.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД), Кариньш охарактеризовал три основных направления внешней политики Латвии в 2024 году: это укрепление безопасности Латвии и основанного на правилах международного порядка, содействие экономическому росту и устойчивости, а также повышение конкурентоспособности и глобального влияния Европейского Союза (ЕС), защита интересов подданных Латвии, участие общества в реализации внешней политики и более эффективное использование потенциала диаспоры.

В ходе дискуссии Кариньш и участники встречи обменялись мнениями по глобальным и региональным вопросам безопасности, вопросам помощи Украине и противодействия российской агрессии, укрепления основанного на правилах международного порядка и дальнейшего развития отношений с глобальными партнерами.

Участники беседы выразили готовность и впредь активно участвовать в реализации внешней политики, в том числе оказывать поддержку политике сотрудничества в целях развития и вопросам, связанным с участием Латвии в выборах в Совет безопасности ООН. Министр подчеркнул важность участия соотечественников в развитии народного хозяйства Латвии.

При обсуждении вопросов членства Латвии в ЕС были акцентированы аспекты ценностей и правосудия и необходимость содействия экономической устойчивости Европы.

В мероприятии приняли участие представители Латвийского института внешней политики, Центра исследований восточноевропейской политики, Центра безопасности и стратегических исследований, Латвийской трансатлантической организации, Рижского центра геополитических исследований, центра общественной политики Providus, Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации и учебной программы Рижского университета им. Страдиньша "Международное управление и дипломатия", а также Всемирного объединения свободных латышей, Объединения латышей Америки, Объединения латышей Европы, благотворительной организации Ziedot.lv, центра "Марта" и Латвийского гражданского альянса.

Этой дискуссией министр иностранных дел завершил консультации с экспертами, предпринимателями и представителями негосударственного сектора о проделанной работе и планах во внешней политике страны и вопросах ЕС. Консультации организуются в связи с разработкой внешнеполитического доклада, который в начале следующего года будет внесен на рассмотрение правительства и в январе 2024 года министр иностранных дел обсудит его на ежегодных внешнеполитических дебатах Сейма.

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