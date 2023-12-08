Президентом Латвийского Красного Креста на прошедшем в пятницу конгрессе была избрана бывшая министр здравоохранения Лига Менгельсоне.
Менгельсоне долгие годы возглавляла Латвийскую конфедерацию работодателей, а в прошлом году была делегирована "Объединенным списком" на пост министра здравоохранения. Свои обязанности на посту главы Минздрава она исполняла 9 месяцев.
Лига Менгельсоне сменила на посту президента Латвийского Красного Креста Виктора Яксона, который ранее также возглавлял Министерство здравоохранения.
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