Президентом Латвийского Красного Креста на прошедшем в пятницу конгрессе была избрана бывшая министр здравоохранения Лига Менгельсоне .

Менгельсоне долгие годы возглавляла Латвийскую конфедерацию работодателей, а в прошлом году была делегирована "Объединенным списком" на пост министра здравоохранения. Свои обязанности на посту главы Минздрава она исполняла 9 месяцев.