В лаборатории инвазивной кардиологии Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня впервые в Латвии и Балтии была проведена имплантация системы поддержки сердечных клапанов малоинвазивным способом, через паховую вену, сообщили порталу Delfi в больнице.

Пациентке с тяжелой недостаточностью трикуспидального клапана и выраженной сердечной недостаточностью не могло помочь хирургическое вмешательство, так как ранее она перенесла две открытых операции на сердце, а третья была бы слишком рискованной, поэтому медики искали новые возможности и способы помощи. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, симптомы сердечной недостаточности значительно уменьшились.

"Есть пациенты, которые уже перенесли различные операции на сердце или чье общее состояние здоровья, или возраст, или сопутствующие заболевания не позволяют оперировать их традиционным способом, для них эта малоинвазивная процедура обязательно будет тем, что может помочь им, а в некоторых ситуациях даже спасти жизнь”, - заявила инвазивный кардиолог Инга Нарбуте.

Она подчеркнула, что такие операции - это не работа для одного человека, в них задействована большая команда специалистов на базе встроенного сотрудничества. Так, в них участвуют клинический кардиолог, специалист по эхокардиографии, радиолог.

“Инвазивная кардиология в Латвии, не хочу хвастаться, но она идет в ногу с Европой и миром, а в некоторых ситуациях на полшага впереди”, - добавила кардиолог.

Трикуспидальный клапан расположен между правым предсердием и правым желудочком. Благодаря ему кровь из вен через правое предсердие и желудочек оттекает в легочную артерию, где снабжается кислородом и возвращается далее в организм через левый желудочек.

У пациентов, у которых трикуспидальный клапан работает недостаточно хорошо и нарушается кровообращение в одном направлении, кровь течет обратно, попадает в венозную систему, возникают различные проблемы со здоровьем – отеки ног, одышка, слабость, которые являются основными признаками сердечной недостаточности.

Эта процедура не лечит сам трикуспидальный клапан, а проводится имплантация системы из двух клапанов в верхнюю и нижнюю полую вену. Имлантированный клапан изготовлен из специального материала, который сжимается на холоде и расширяется в тепле, принимая необходимую форму и место. Эта система не позволит крови, текущей через больной клапан, попасть обратно в венозную систему и не будет мешать жизни пациента.

По словам доктора Набуте, “классическая операция на сердце имеет хороший и предсказуемый результат, но является достаточно травматичной - это большая анестезия, большой разрез, более длительный период реабилитации. Эта малоинвазивная процедура является более щадящей для пациента и будет предлагаться тем, кто по каким-то причинам не может перенести хирургическую операцию”.

Имплантацию клапанной системы выполнила команда инвазивных кардиологов доктора Инга Нарбуте, профессор Андрей Эрглис, доктор Айнарс Рудзитис, доктор Ирина Цгоева-Спроге, врач-анестезиолог Ивита Фрейберга, сестры Алена Граве и Зане Штелбаума.

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