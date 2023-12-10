Зима доставляет проблемы водителям, особенно если дело касается скользких дорог. Компания Gjensidige Latvija подготовила практические советы о том, что следует учитывать, чтобы избежать непредвиденных ситуаций на дороге, и чтобы вождение было безопасным даже при неблагоприятных погодных условиях.

Независимо от того, опытный вы водитель или начинающий, знания о вождении скользящей автомашины зимой чрезвычайно важно как для собственной безопасности, так и для безопасности других находящихся на дороге людей.

"С наступлением зимы увеличивается количество несчастных случаев на автомобильных дорогах. Важно помнить, что при вождении зимой требуется усиленное внимание и умение приспосабливаться. Независимо от того, ездите вы на полноприводном автомобиле или автомобиле с приводом на одну ось, нельзя переоценивать свои навыки вождения", - говорит эксперт по обучению вождению и инструктор высокой квалификации Роналдc Бурницкис.

Сохраняя спокойствие, выбрав правильную технику вождения и подготовившись, вы сможете безопасно передвигаться по зимним дорогам. Кроме того, важно помнить, что лучше приехать в пункт назначения немного позже, чем из-за спешки подвергать себя риску дорожно-транспортного происшествия", - добавляет Бурницкис.

Как избежать опасных ситуаций?

Зимой дороги становятся труднопроходимыми, что требует повышенного внимания и изменения манеры вождения. Как отмечает инструктор по вождению, находясь за рулем при неблагоприятных погодных условиях, очень важно помнить, что тормозной путь значительно длиннее, чем при нормальных условиях.

Это значит, что каждому водителю следует помнить о необходимости соблюдения большей дистанции до движущегося впереди автомобиля, а снижение скорости движения надо начинать гораздо раньше. Если водитель будет ехать с меньшей скоростью, то у него будет больше возможностей контролировать автомашину и в том случае, если он почувствует занос.

Чтобы избежать неприятностей, следует помнить о некоторых элементарных вещах, одна из которых — правильно держать руки на руле. Правильным будет расположение рук на 14:45, если представить циферблат часов, благодаря этому водитель сможет быстро отреагировать на опасные ситуации.

В тот момент, когда вашу машину начинает заносить, вполне естественно ощутить приступ паники, между тем главное — сохранять спокойствие, глубоко дышать, держать руки на руле и стараться сконцентрироваться на дороге. Не менее важно избегать резких движений, как при торможении, так и при наборе скорости, а также при выполнении маневров рулевым управлением.

Готова ли ваша машина к зиме?

Если вы ездите на машине зимой, то должны быть уверены в ее техническом состоянии и своих навыках. Важно оборудовать автомобиль хорошими зимними шинами, так как это имеет решающее значение для обеспечения вашей безопасности, способности маневрировать и общего опыта вождения в сложных зимних условиях.

Современные автомобили оборудованы различными электронными системами, которые существенно повышают безопасность дорожного движения даже на скользкой дороге, к примеру, ABS (тормозная антиблокировочная система) и ESP (электронная система стабилизации). Эти системы начинают работать автоматически, когда автомобиль теряет сцепление, но помните, что они предназначены для помощи водителю, но не выполнят работу вместо него.

Что делать, если машину все же занесло?

Если при движении по заснеженным дорогам возник занос, водителю надо оставаться спокойным и следовать некоторым рекомендациям.

"Прежде всего, не допускайте ошибку — не нажимайте резко на педаль тормоза, чтобы предотвратить соскальзывание машины с дороги. Стремительное торможение может привести к потере контроля на обледеневшей или заснеженной дороге. Вместо этого тормозите плавно и равномерно. Если ваша машина оборудована тормозной антиблокировочной системой (ABS), то система будет автоматически модулировать тормоза за вас. Главное — стараться не делать слишком резких движений рулем и тормозами", — консультирует инструктор по вождению.

Если машину занесло, то при управлении переднеприводным автомобилем руль надо поворачивать в сторону заноса, то есть, если заднюю часть машины заносит вправо, то и руль надо поворачивать вправо. Это позволит переднему приводу вытянуть машину из заноса и таким образом продолжить движение по прямой.

При управлении переднеприводным автомобилем эксперт советует также слегка нажать педаль акселератора или газа. Поворачивать руль в сторону заноса надо и при управлении заднеприводным автомобилем, однако педаль газа нужно отпустить. Когда машина выровняется, можно плавно нажать на педаль газа. Попав в занос на полноприводном автомобиле, безопаснее всего будет действовать так же, как и на переднеприводном автомобиле.

Сохраняя спокойствие и выполняя эти действия, вы сможете повысить свои шансы на безопасное передвижение на своем транспортном средстве, столкнувшись с вызовами зимних дорог.

Латвийский филиал ADB "Gjensidige" — дочернее предприятие ведущей страховой компании Норвегии, отмечающее в этом году 29-летие. Gjensidige Latvija является одной из ведущих страховых компаний в Латвии и предлагает все виды имущественного страхования.

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