Скоро в эмиритуру или на пенсию отправится многолетний руководитель Латвийской Евангелической лютеранской церкви, архиеписком Янис Ванагс, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas Avīze. Лютеранам предстоит избрать нового руководителя церкви.

Ванагс возглавляет Латвийскую Евангелическую лютеранскую церковь уже 30 лет. Конституция Церкви гласит, что епископ может уйти в отставку по достижении 65-летнего возраста, а должен покинуть свой пост в 70 лет. Ванагс родился 25 мая 1958 года, в этом году ему исполнилось 65 лет.

Ванагс намерен уйти в отставку вместе со следующим Синодом. Он также подтвердил это на службе Второго пришествия в воскресенье. Ранее в этом году более полугода — с 1 марта по 1 октября — Ванагс находился в длительном отпуске, "чтобы поправить здоровье", а руководство церковью организовывал в этот период помощник епископа Риналдс Грантс.

Янис Ванагс возглавил церковь в возрасте 34 лет, сменив погибшего в 1992 году в трагической автоаварии архиепископа Карлиса Гайлитиса. Ванагс был утвержден в должности 26 января 1993 года.

Первоначально Ванагс был единственным епископом в Латвийской Евангелической лютеранской церкви, а теперь в церкви есть коллегия епископов: архиепископ Ванагс, епископ Даугавпилсской епархии Эйнарс Алпе и епископ Лиепайской епархии Ханс Мартинс Йенсонс. Епископ избирается Церковным Синодом, который является высшим органом принятия решений и собирается не реже одного раза в четыре года. Латвийский Синод созывается Исполнительным советом Латвийской Евангелической лютеранской церкви.

Latvijas Avīze отмечает, что Ванагса считают консервативным богословом, а Латвийскую Евангелическую лютеранскую церковь называют одной из самых консервативных лютеранских церквей в мире. В свое время Ванагс был единственным из всех кандидатов в лидеры Латвийской Евангелической лютеранской церкви, кто заявил о своем принципе, согласно которому женщин не следует рукополагать в священники.

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