Предшественнники Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") на посту премьер-министра — нынешний еврокомиссар Валдис Домбровскис ("Новое Единство") и Ивар Годманис (LPP/LC) — в свое время также пользовались специальными авиарейсами. Однако эти полеты не оплачивались из средств Государственной канцелярии, сообщает агентство LETA.

Как свидетельствует информация, которую агентство LETA получило от представителя Госканцелярии Санты Йиргенсоне, Домбровскис во времена своего премьерства воспользовался специальными авиарейсами пять раз, Годманис — три раза.

Домбровскис трижды летал специальными авиарейсами, чтобы добраться до заседания Европейского совета в Брюсселе. В декабре 2011 года такой полет обошелся в 20 588 евро, в июне 2012 года — в 32 107 евро, в ноябре 2012 года — 26 412 евро. Спецрейсы были оплачены из средств Европейского союза.

Специальные авирейсы использовались также в 2008 и 2009 года. Тогдашний премьер Годманис в 2008 года трижды летал спецрейсом на заседание Евросовета, а Домбровскис в 2009 года использовал спецрейсы дважды — также для командировок на заседания Евросовета. Эти перелеты Госканцелярия не организовываоа, поэтому учреждение не может предъявить сумму затрат.

И наконец уже действующий премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") тоже летала спецрейсом. Это произошло 27 ноября, когда она возвращалась из Брюсселя с Евросовета. Затраты на спецрейс составтли 26 756 еврро и были погашены из средств ЕС.

Как уже сообщалось, в последние недели широкий резонанс получила информация о том, что глава МИД Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в годы своего премьерства часто летал в командировки спецрейсами, которые оплачивались из госбюджета. С сентября 2021 года по сентябрь 2023 года на эти цели были израсходованы, по данным Госцканцелярии, 613 810 евро, вместе с долей, оплаченной ЕС, затраты составили 1,36 млн евро.

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